이 대통령, 다음달 6일 경남 타운홀미팅…"도약할 길 함께 모색"

이재명 대통령이 다음 달 6일 경남에서 아홉 번째 타운홀미팅을 갖는다.

이 대통령은 30일 자신의 엑스(X·구 트위터)에 "조선, 방위산업, 항공우주, 기계산업 등 대한민국 핵심 제조 산업이 가장 촘촘하게 집적된 경상남도는 미래산업의 핵심 기반을 골고루 갖추고 있다"며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "수많은 산업단지와 풍부한 인적 역량, 그리고 현장에서 축적된 방대한 데이터까지. 경남의 발전 가능성은 무궁무진하다"면서 "이제 이러한 산업 역량을 바탕으로 제조 공정을 혁신하고, 첨단 기술 산업을 확장해 미래 경쟁력을 더욱 키워나가야 할 때"라고 강조했다.





또 이 대통령은 "부·울·경을 하나로 잇는 초광역 교통망과 산업 생태계를 통해 경남이 대한민국의 새로운 성장 축으로 도약할 길을 함께 모색해야 한다"며 "이번 타운홀미팅은 그 여정의 출발점이다. 도민 여러분의 지혜와 경험을 나눠 달라"고 당부했다.

