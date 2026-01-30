강진군, 2026 군민자치대학 음악대학 수강생 모집

모집 대상 '생활 인구'까지 확대
전남 강진군이 올해 군민자치대학 제11기 음악대학 수강생을 모집한다. 모집 기간은 다음 달 27일까지다.
강진 음악대학은 우쿨렐레, 색소폰, 통기타, 합창 등 4개 분야로 운영되며, 분야별로 15명 안팎의 수강생을 선발한다. 입학식과 졸업 연주회를 포함해 총 30주간 정규 수업이 진행된다.
강진군은 올해 신규 수강생의 참여 기회를 넓히기 위해 2년 이하 수강 경력자를 우대한다. 또한 모집 대상을 기존 강진군민에서 음악대학 수강을 희망하는 누구나로 확대해, 생활 인구도 참여할 수 있도록 했다.
강진군 관계자는 "음악은 감상하는 즐거움뿐 아니라 직접 연주하고 노래하며 소통할 수 있는 매개체"라며 "음악을 통해 군민들이 일상 속에서 예술을 접할 기회가 되길 바란다"고 말했다.
자세한 내용은 강진군청 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.
