강진군, 2026 군민자치대학 음악대학 수강생 모집

모집 대상 '생활 인구'까지 확대

전남 강진군이 올해 군민자치대학 제11기 음악대학 수강생을 모집한다. 모집 기간은 다음 달 27일까지다.

강진 음악대학은 우쿨렐레, 색소폰, 통기타, 합창 등 4개 분야로 운영되며, 분야별로 15명 안팎의 수강생을 선발한다. 입학식과 졸업 연주회를 포함해 총 30주간 정규 수업이 진행된다.

강진군 청사 전경.

강진군은 올해 신규 수강생의 참여 기회를 넓히기 위해 2년 이하 수강 경력자를 우대한다. 또한 모집 대상을 기존 강진군민에서 음악대학 수강을 희망하는 누구나로 확대해, 생활 인구도 참여할 수 있도록 했다.

강진군 관계자는 "음악은 감상하는 즐거움뿐 아니라 직접 연주하고 노래하며 소통할 수 있는 매개체"라며 "음악을 통해 군민들이 일상 속에서 예술을 접할 기회가 되길 바란다"고 말했다.





자세한 내용은 강진군청 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr

