한국관세무역개발원, WCO Technology Conference & Exhibition 2026 참가

한국형 특송물류·스마트 관세 시스템 선보여

사진제공: 한국관세무역개발원

(사)한국관세무역개발원은 세계관세기구(WCO)가 주최하는 'WCO Technology Conference & Exhibition 2026'에 참가해 한국형 특송물류·스마트 관세 시스템을 국제사회에 소개하고 있다고 밝혔다. 이번 행사는 1월 28일부터 30일까지 아랍에미리트 아부다비에서 열린다.

한국관세무역개발원의 이번 참가는 한국의 특송통관 현장에서 축적된 운영 경험과 스마트 관세 운영 모델을 국제 무대에 공식적으로 선보이는 계기로, 향후 해외 진출과 국제 협력 확대를 위한 교두보를 마련했다는 점에서 의미가 크다.

행사 기간 동안 한국관세무역개발원은 Smart Customs Platform을 중심으로 전자 통관시스템과 물류 자동화, 현장 운영 데이터가 실시간으로 연계되는 현장 중심 통관 운영 모델을 소개한다. 해당 플랫폼은 소량·다품종특송화물 증가라는 글로벌 공통 과제에 대응하기 위해 구축된 실무형 모델이다.

사진제공: 한국관세무역개발원

특히 개최국인 아랍에미리트를 비롯한 여러 국가의 관세 당국과 현지 언론 관계자들이 한국관세무역개발원 부스를 방문해 한국의 특송물류 통관 운영 방식과 시스템 구조에 높은 관심을 보였고, 현장 적용 경험과 제도·시스템 연계 방식에 대한 구체적인 질의와 논의도 이어지는 것으로 알려졌다.





한국관세무역개발원 이갑수 물류본부장은 "이번 WCO IT Conference 참가는 한국형 특송물류시스템의 해외 적용 가능성을 국제사회에 알리는 출발점"이라며, "이번 행사를 통해 도출된 교류 성과를 비롯해 그간 추진해 온 주요 사업 성과를 향후 다양한 계기를 통해 순차적으로 공유하고, 적극적인 대외 홍보와 국제 협력 활동을 바탕으로 한국형 특송물류시스템의 해외 수출 기반을 확고히 구축해 나가겠다"고전했다.





