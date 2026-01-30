‘나누는 마음’… 울산시, 공직사회에 ‘나눔의 온기’ 불어넣다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공직자 직무 역량과 전문성 살린 재능봉사 추진



전년 대비 22% 증가, 1만 1000시간 자원봉사

산업의 도시 울산이 이제 '마음의 온도'를 높이는 공정에 들어갔다.

울산시가 공직사회 내 자원봉사 문화를 확산하고 지역사회와의 연대를 강화하기 위해 '2026년 공무원 자원봉사 활성화 계획'을 수립하고 본격 추진에 나선다.

시는 공무원의 자발적 참여를 바탕으로 한 지속 가능한 자원봉사 체계를 구축하고, 공직자의 직무 전문성과 재능을 지역사회에 환원해 시민 삶의 질 향상에 기여한다는 방침이다.

계획에 따르면 올해 울산시는 공무원 자원봉사 목표를 지난해보다 22% 늘어난 1만 1000시간으로 설정했다. 참여 확대와 활동 다양화를 위한 신규 프로그램을 발굴하는 한편, 자원봉사 참여자에 대한 인센티브도 강화한다.

신규·확대 프로그램으로는 ▲공무원 재능나눔 봉사 ▲공무원 동호회 문화·체육 봉사활동 ▲'공무원 가족 봉사단' 활동 등을 추진한다.

직렬별 전문성과 업무 경험을 살린 맞춤형 재능봉사를 통해 지역사회에 실질적인 도움을 제공한다는 구상이다.

문화·체육 동호회는 복지시설을 찾아 체육활동 지도나 악기 연주 등을 진행해 문화예술 향유 기회를 넓힐 계획이다.

가족이 함께 참여하는 '공무원 가족 봉사단'도 지난해보다 확대 운영한다. 제과·제빵 봉사와 물품 제작 등 체험형 활동을 통해 자원봉사를 일상 속 문화로 정착시키겠다는 취지다.

이와 함께 ▲부서와 공공기관 연계 봉사활동 ▲동아리·동호회 결연시설 봉사 ▲장기교육생 대상 맞춤형 봉사 등 기존 프로그램도 지속 추진해 자원봉사 활동의 내실을 다진다.

자원봉사 참여를 독려하기 위한 혜택(인센티브)도 강화된다. 자원봉사 실적 우수자에게는 선호 교육 과정 선발 시 우선권을 부여하고 포상 규모도 확대한다. 우수 자원봉사자와 활동 사례를 적극 발굴·홍보해 공직사회 전반에 자원봉사의 가치를 확산할 계획이다.

울산시는 오는 3월 동아리·동호회 간담회를 열어 문화·체육 봉사활동 확대 등 자원봉사 활성화 방안을 논의하고, 현장의 의견을 향후 정책에 반영할 예정이다.





시 관계자는 "이번 계획을 통해 공직사회 전반에 자원봉사 문화가 더욱 확산되고 시민 삶의 질 향상에도 기여할 것으로 기대한다"며 "일상 속 나눔을 생활화하는 따뜻한 공직문화를 만들어 가겠다"라고 말했다.

울산시청.

