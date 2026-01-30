LG U+, GS건설과 탄소중립 맞손…데이터센터서 재생에너지 사용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LG유플러스는 GS건설과 데이터센터를 포함한 사옥의 탄소중립을 위한 재생에너지 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 계약은 전력 소모가 큰 LG유플러스 데이터센터를 재생에너지로 가동하기 위한 전략적 행보의 하나다. LG유플러스는 이번 재생에너지 전력구매계약(PPA)으로 충남 태안에 위치한 태양광 발전소에서 연간 약 17GWh 규모의 재생에너지를 20년간 공급받는다.

LG유플러스는 GS건설과 탄소중립을 위한 재생에너지 공급 PPA 협약을 체결했다고 30일 밝혔다. 사진은 전날 서울 종로구 GS건설에서 진행된 협약식에서 김동욱 GS건설 플랜트사업본부장(왼쪽)과 이철훈 LG유플러스 커뮤니케이션센터장(오른쪽)이 기념 촬영을 하고 있는 모습. LG유플러스 제공

공급받은 재생에너지는 오는 9월부터 서초 IDC를 포함해 총 6개 사옥에서 쓰일 예정이다. LG유플러스는 사용 전력을 재생에너지로 대체해 연간 약 7000t의 온실가스가 절감될 것으로 기대하고 있다.

아울러 LG유플러스와 GS건설은 파트너십을 기반으로 정부의 에너지 정책인 RE100(재생에너지 100% 사용)을 달성하기 위해 협력한다. 양사는 2027년부터 향후 3년간 연간 약 10MW 규모의 재생에너지 공급과 조달 협력을 추진한다.

LG유플러스는 앞으로도 데이터센터 등 주요 시설의 탄소배출 저감을 위해 재생에너지를 정량적으로 관리하고 온실가스 감축을 위해 노력한다는 방침이다.

이철훈 LG유플러스 커뮤니케이션센터장(부사장)은 "GS건설과의 협력으로 데이터센터를 친환경적으로 운영할 수 있는 기반을 마련했다"며 "안정적인 재생에너지 조달로 ESG 경영의 핵심 동력을 구축하고 이를 바탕으로 차별적 가치를 전달하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





김동욱 GS건설 플랜트사업본부장(부사장)은 "플랜트 사업 역량을 바탕으로 친환경 에너지를 공급함으로써 LG유플러스의 탄소중립 여정에 파트너가 돼 기쁘다"면서 "창기태양광 등 다양한 신재생 사업 기회를 계속 발굴할 계획"이라고 밝혔다.





