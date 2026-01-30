'알PDF 모바일' 다운로드 8개월 만에 10만건 돌파

AI 서비스 기업 이스트소프트는 '알PDF 모바일' 다운로드 수가 출시 8개월 만에 10만 건을 돌파했다고 30일 밝혔다.

'알PDF 모바일'은 PC 기반 알PDF의 핵심 기능인 PDF 편집과 변환을 모바일 환경에 최적화한 앱 서비스다. 지난해 7월부터 'AI PDF 요약' 기능을 도입하고, 177개국 대상으로 글로벌 출시가 이뤄지며 다운로드 수가 증가했다.

지난해 10월 문서에 기반한 질의응답으로 내용 탐색이 가능한 'AI PDF 대화' 기능이 탑재되면서 '알PDF 모바일'은 생산성 향상을 돕는 AI 툴로 자리잡기 시작했다.





이스트소프트는 향후 AI 기능 고도화와 해외 시장 공략 강화를 통해 글로벌 성장에 집중할 계획이다. 이스트소프트 관계자는 "PDF 생산성 앱으로의 경쟁력과 AI 기반 고도화, 알툴즈 브랜드 신뢰, 글로벌 확장 가능성을 입증한 성과"라며 "적극적 글로벌 마케팅과 함께 새로운 AI 기능 추가와 고도화로 해외 사용자를 확대해가겠다"고 전했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr

