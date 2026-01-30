서울대병원, 전장 유전체 분석으로 희귀 유전질환 절반 원인 규명

국내 1452가구 대상 분석…기존 검사로 놓친 변이까지 확인

일부 사례 맞춤형 치료로 이어져

기존 유전자 검사로 진단에 이르지 못했던 희귀 유전질환 환자에서 전장 유전체 분석을 적용한 결과, 원인 유전자 변이를 절반 가까이 규명할 수 있다는 국내 최대 규모 연구 결과가 나왔다.

서울대병원은 임상유전체의학과 채종희·이승복·김수연 교수 연구팀과 유전체 분석 기업 쓰리빌리언 서고훈 박사 연구팀이 희귀 유전질환이 의심돼 진료를 받은 국내 1452가구(총 3317명)를 대상으로 전장 유전체 분석을 실시하고 전체 가구의 46.2%에서 질환 원인을 규명했다고 30일 밝혔다.

왼쪽부터 서울대병원 임상유전체의학과 채종희, 이승복, 김수연 교수. 서울대병원

AD

진단에 성공한 672가구 가운데 14.6%는 전장 유전체 분석을 통해서만 원인 유전자 변이가 확인됐다. 가족 구성원을 포함해 분석한 경우 진단율은 48.5%로 환자 단독 검사(41.5%)보다 높게 나타났다.

질환 유형별로는 신경근육질환과 신경 발달 장애에서 상대적으로 높은 진단율을 보였다. 전체 검사 대상자 중 4.3%에서는 심근병증, 부정맥, 암 발생 위험 증가 등 건강에 영향을 미칠 수 있는 병원성 유전자 변이가 추가로 발견됐다.

질환 원인이 규명된 환자 가운데 18.5%는 유전자 진단 결과를 바탕으로 장기적인 치료 또는 관리 계획이 수립됐다. 지텔만 증후군과 전신 농포성 건선 환자에서는 맞춤형 치료가 실제 진료에 적용됐다.

연구팀은 전장 유전체 분석이 희귀 유전질환 환자의 예후 예측과 가족 상담은 물론, 향후 유전자 표적 치료 등 정밀의료 확산의 기반이 될 수 있을 것으로 보고 있다.





AD

채 교수는 "기존 검사로 진단되지 않았던 환자에서도 전장 유전체 분석의 임상적 유용성을 대규모 환자군에서 확인했다"며 "정확한 유전 진단을 통해 진단 지연을 줄이고 조기 치료와 맞춤형 관리로 이어질 수 있을 것"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>