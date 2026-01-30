장인화 포스코그룹 회장 "압도적 성과로 시장 신뢰 회복"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일 올해 첫 그룹 경영회의 개최

'압도적 실행력'과 '성과 창출' 경영 키워드 제시

"본원 경쟁력을 수치로 명확히 입증해야"

장인화 포스코그룹 회장이 29일 올해 첫 그룹 경영회의를 열고 그룹 경영 계획과 주요 현안을 점검했다. 포스코그룹 경영회의는 그룹 중장기 전략과 주요 현안을 점검하는 자리다.

30일 포스코그룹에 따르면 장 회장은 이번 회의에서 올해 그룹 경영 키워드로 '압도적 실행력'과 '성과 창출'을 제시했다. 복합 위기 속 과감한 체질 개선을 통해 미래 투자에 대한 가시적 결실을 수치로 입증하겠다는 의지를 드러낸 것이다.

회의에서는 사업 부문별 본원 경쟁력을 강화하고 경영 성과를 수치로 입증할 수 있는 전략 방안들이 집중적으로 논의됐다. 장 회장은 "성장 정체를 돌파하기 위해서는 수익성 중심으로 그룹의 체질을 과감히 바꿔야 한다"면서 "강도 높은 비상경영 체제로 전환해 경영 목표를 뛰어넘는 압도적 성과로 시장의 신뢰를 회복하겠다"고 강조했다.

구체적으로 철강 부문은 구조적 원가 혁신과 고부가가치 제품 판매 확대를 통한 견조한 수익 구조를 공고히 하기로 했다. 올해 수소환원제철 데모플랜트 착공과 광양 전기 준공 등 탈탄소 전환에 속도를 내는 한편, 글로벌 시장에서는 '완결형 현지화 전략'을 본격화한다는 방침이다. 이를 위해 미국 루이지애나 제철소 프로젝트, 클리브랜드클리프스사와의 협력, 인도 일관제철소 합작법인 설립 등을 추진할 계획이다.

이차전지소재와 인프라 등 성장 사업 부문은 고환율 기조와 리튬 가격 강세 등 최근 우호적 시장 환경을 전략적 기회를 활용한다는 방침이다. 이차전지소재 부문은 포스코아르헨티나 리튬 상업 생산을 본격 개시하고, 호주 미네랄리소스사 리튬 광산 지분 인수를 마무리함으로써 그간의 투자를 유의미한 수익으로 전환해 실적 개선을 이끌어낸다는 전략을 세웠다.

장 회장은 에너지사업이 철강과 이차전지소재를 잇는 그룹의 '넥스트 코어(Next Core)'로 자리매김해야 한다고 강조했다. 이를 위해 LNG 생산 능력 확장을 위한 투자를 지속하고 글로벌 트레이딩 역량을 강화해 그룹의 핵심 수익원으로서 역할을 할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

이와 함께 안전관리혁신과 인공지능 전환(AX·AI Transformation) 가속화가 그룹의 체질을 바꾸는 핵심과제로 제시되기도 했다. 장 회장은 "AI를 그룹의 미래를 좌우할 핵심 동력으로 정의하고, 제조 현장의 AI 도입을 통한 초격차 기술 경쟁력 확보와 사무 부문의 AI 전면 확산을 통해 전사적 효율성을 극대화 하겠다"고 말했다.





이어 "위기 속에서도 기회의 실마리를 찾아 도약하는 것이 포스코의 저력"이라면서 "그룹의 본원 경쟁력을 수치로 명확히 입증하는 한 해를 만들자"고 강조했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

