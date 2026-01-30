셀트리온 '앱토즈마' 유럽 3개국 출시…佛 사립시장 80% 입찰 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독일, 유플라이마 처방 증가

스페인, 보건부 산하 입찰기관 공급업체 선정

셀트리온은 자가면역질환 치료제 앱토즈마(성분명 토실리주맙)를 독일·프랑스·스페인 등 유럽 주요국에 출시했다고 30일 밝혔다.

프랑스에선 사립 병원 그룹 입찰에서 대다수 물량을 수주했다. 프랑스 토실리주맙 사립시장 약 80% 규모다. 셀트리온은 공급 안정성을 앞세워 입찰 경쟁력을 확보했다고 설명했다. 리테일 시장에서는 램시마SC(성분명 인플릭시맙), 유플라이마(성분명 아달리무맙) 등 기존 자가면역질환 치료제 판매 과정에서 구축한 의료진 네트워크를 활용해 처방 확대를 추진하고 있다.

앱토즈마 제품 이미지. 셀트리온

AD

셀트리온 프랑스 법인은 실제 처방 환경에서의 데이터를 확보하기 위해 관찰 임상도 진행할 예정이다. 앱토즈마 전환 효과와 환자 만족도를 확인하는 임상으로 현재 스테키마(성분명 우스테키누맙)와 옴리클로(성분명 오말리주맙)를 대상으로 진행 중이다. 아이덴젤트(성분명 애플리버셉트)도 추가할 계획이다.

독일에서는 현지 영업 인력을 중심으로 앱토즈마 판매 확대에 나섰다. 앱토즈마 IV 제형이 실제 사용 환경에서의 안정성 데이터를 추가로 확보하고 있다는 점을 차별 요소로 내세우고 있다. 앱토즈마 출시 이후 같은 자가면역질환 치료제인 유플라이마의 처방도 증가해 포트폴리오 확장 효과가 나타났다고 설명했다.

스페인에서도 지역 공공입찰 수주가 이어졌다. 셀트리온 스페인 법인은 바스크 컨트리, 마드리드, 안달루시아 등 주요 지역 입찰에서 앱토즈마 공급 계약을 확보했다. 보건부 산하 입찰기관 INGESA가 주관한 입찰에서도 공급업체로 선정됐다. 스페인에서는 오리지널 제품에 없는 400mg 제형을 함께 출시했다.





AD

셀트리온 관계자는 "회사의 다섯 번째 자가면역질환 치료제인 앱토즈마가 유럽 주요국 출시를 성공적으로 끝마친 가운데 기존 제품들을 판매하며 축적한 판매 경험을 바탕으로 글로벌 토실리주맙 시장을 빠르게 선점할 계획"이라며 "시장 지배력을 더욱 공고히 구축해 나갈 것"이라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>