홈앤쇼핑, 설 맞이 다양한 프로모션…매일 룰렛 돌리고 1만원

'즉석당첨 새해福권' 이벤트 등 진행

홈앤쇼핑이 설 명절을 맞아 2월 한 달간 다양한 고객 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

홈앤쇼핑 '즉석당첨 새해福권' 이벤트. 홈앤쇼핑

먼저 '설맞이 더블적립 대잔치'의 일환으로 오는 2월 8일까지 '복주머니 룰렛' 과 '복담은 추가적립' 이벤트를 실시한다. 해당 기간 매일 참여 가능한 룰렛 이벤트를 통해 최대 1만원의 적립금을 제공하며, 꽝 없는 혜택으로 고객 만족도를 높일 예정이다. 복담은 추가적립 이벤트를 통해 기간 내 누적 구매금액 30만원 이상 고객에게 최대 3만원의 적립금을 지급한다.

오는 2월 1일부터 11일까지는 설 선물 시즌을 맞아 '즉석당첨 새해福권' 이벤트도 진행한다. 이벤트 기간 상품 구매 시, 구매 1회당 경품 참여권 1매가 제공되며, 참여 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있다. 당첨 고객에게는 수제 견과 선물세트 350개, 샌드쿠키 선물세트 300개 경품을 증정할 예정이다.

이밖에 홈앤쇼핑은 '빅적립데이' 기획전 상품을 모바일로 구매할 경우 10% 추가 적립 혜택을 제공하며, 적립금은 최대 5만원까지 지급된다. 아울러 새벽 시간대 쇼핑 고객을 위한 '새벽愛드림' 프로모션을 오는 2월 23일부터 27일까지 운영한다. 해당 기간 오전 6시 첫 방송 상품을 구매하는 고객에게는 주문 건당 5000원의 적립금이 제공된다.





홈앤쇼핑 관계자는 "설을 맞아 고객 성원에 보답하고자 적립과 경품 혜택을 대폭 강화한 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 고객의 쇼핑 만족도를 높일 수 있는 다양한 이벤트를 지속해서 선보이겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

