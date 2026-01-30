삼성 헬스, 식약처 '디지털의료·건강지원기기' 1호 등록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

심박수·혈중 산소·걸음 수 등 기능 등록

삼성전자는 갤럭시 워치8 시리즈 등에 탑재된 삼성 헬스의 주요 기능이 식품의약품안전처의 디지털의료·건강지원기기 1호로 등록됐다고 30일 밝혔다.

식약처는 지난해 1월 시행된 디지털의료제품법에 따라 올해 1월부터 디지털의료·건강지원기기의 자율신고 및 성능인증 제도를 도입했다.

삼성전자는 갤럭시 워치8 시리즈 등에 탑재된 삼성 헬스의 주요 기능이 식품의약품안전처의 디지털의료·건강지원기기 1호로 등록됐다고 30일 밝혔다. 삼성전자 제공

AD

삼성전자는 국내 최초로 갤럭시 워치에서 제공하는 심박수·혈중 산소·걸음 수 등 삼성 헬스의 주요 기능을 디지털의료·건강지원기기 신고제 등록을 마쳤다.

삼성 헬스는 수면, 활동, 식이, 마음건강 등 주요 건강 지표를 추적하고 인공지능(AI) 기반 맞춤형 인사이트를 제공하는 건강 관리 서비스로, 갤럭시 워치, 갤럭시 링 등 갤럭시 웨어러블 기기와 연동된다.

삼성 헬스 사용자는 갤럭시 웨어러블 기기를 통해 하루 종일 심박수를 자동으로 측정하고 이상 징후가 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있다. 아울러 일상 속에서 혈액 내 산소포화도를 측정해 전반적인 호흡기 건강 상태를 모니터링할 수 있으며, 수면 중에도 변화하는 혈중 산소포화도를 확인할 수 있다.





AD

최종민 삼성전자 MX사업부 디지털헬스팀 상무는 "삼성전자는 건강 관리에 필수적인 도구로 자리매김하고 있는 웨어러블 기기를 통해 앞으로도 예방적 건강 관리를 위한 혁신을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>