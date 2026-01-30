대웅제약 나보타, 멕시코 진출…중남미 5대 시장 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

M8과 295억 규모 수출계약 체결

"프리미엄 톡신 잠재력 높은 시장"

대웅제약은 M8(Moksha8)과 295억원 규모의 멕시코 지역 나보타 수출 계약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 계약 체결로 나보타는 국제미용성형학회(ISAPS) 통계 기준 중남미 상위 5대 미용·성형 시장인 멕시코를 비롯해 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레에 모두 진출하는 데 성공했다.

대웅제약 나보타. 대웅제약

대웅제약은 2015년 파나마를 시작으로 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 페루, 칠레 등 중남미 주요 시장에 나보타를 잇따라 진출시키고 있다. 현재까지 중남미 20개국 중 17개국에서 수출 계약을 체결, 이 중 13개국에서 제품이 출시돼 있다.

대웅제약은 M8과의 견고한 파트너십을 바탕으로 중남미 핵심 미용·성형 시장인 멕시코 공략을 본격화한다. 브라질에서의 성공 경험을 바탕으로 ▲전문 영업조직 운영 ▲적극적인 영업 채널 확대 ▲현지 의료진 대상 체계적 교육 프로그램 ▲고객 충성도 제고 전략 등을 통해 글로벌 상위 브랜드 3곳이 시장점유율 95% 이상을 차지하고 있는 멕시코에서 새로운 성장 모멘텀을 창출할 계획이다.

M8은 2018년부터 대웅제약과 협력해 브라질 시장에 나보타를 성공적으로 론칭했다. 경쟁이 치열한 기존 피부과·성형외과 중심 시장을 기반으로 하면서도, 성장 잠재력이 높은 에스테틱 및 치과 클리닉 시장을 전략적으로 우선 공략했다. 론칭 5년여 만에 계약 규모를 약 10배 이상 성장시켰고, 최근에는 약 1800억원 규모의 나보타 공급 계약을 체결하며 파트너십을 한층 강화했다.





윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 "멕시코는 중남미에서 브라질에 이어 두 번째로 큰 미용·성형 시장으로 시장 규모 측면에서 중요한 전략 국가"라며 "아직 인구 대비 미용 시술 빈도는 한국보다 낮은 수준이지만 그만큼 성장 여력이 크고 프리미엄 톡신 시장의 잠재력이 높다는 점에서 매우 매력적인 시장"이라고 말했다.





