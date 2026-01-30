에이스침대, 고급 침구세트 증정 '더드림페어' 프로모션 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월15일까지 오프라인 매장 사은행사

침대 구매 금액대 별 고급 침구세트 증정

에이스침대가 이사철을 맞아 침대를 구입하면 고급 침구세트를 증정하는 사은 행사 '더드림페어(THE DREAM FAIR)' 프로모션을 오는 3월15일까지 진행한다.

에이스침대는 새로운 침실 인테리어를 준비하는 소비자들을 위해 이번 행사를 마련했다. 행사기간 동안 아울렛 매장을 포함한 전국 에이스침대 매장에서 침대를 구매하면 금액대에 따라 고급 침구 세트를 증정한다.

먼저 에이스침대 대리점에서 370만 원, 백화점에서 400만 원 이상 구매하면 '웰크론 차렵이불세트(Q/K)'를 제공한다. 차렵이불세트는 100% 폴리에스터 소재의 솜을 얇고 촘촘하게 넣어 가볍고 부드러운 사용감을 갖췄고 적당한 두께감으로 사계절 내내 활용하기 좋다.

또 대리점에서 640만 원, 백화점에서 670만 원 이상 구매하면 '웰크론 호텔베딩세트(Q/K)'를 선물로 제공한다. 100% 폴리에스터 솜 내장재와 100% 면 소재 커버로 60수 원사로 촘촘하게 짠 원단을 사용해 부드럽고 포근한 촉감을 느낄 수 있다. 모던한 디자인으로 침실을 고급스러운 분위기로 연출할 수 있다.





에이스침대 관계자는 "더드림페어는 고객들의 성원에 보답하기 위해 매년 정기적으로 진행하는 브랜드 대표 행사"라며 "침대 구매를 고려하고 있다면 이번 프로모션을 통해 풍성한 혜택을 경험해보시기 바란다"고 말했다.





