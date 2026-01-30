BTS, 日 레코드협회 플래티넘·골드 인증 추가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방탄소년단. 빅히트뮤직 제공

AD

방탄소년단(BTS)이 일본레코드협회로부터 스트리밍 인증을 추가 획득했다고 빅히트뮤직이 30일 밝혔다.

이날 일본레코드협회에 따르면 앤솔러지 앨범 '프루프'(Proof) 타이틀곡 '옛 투 컴'(Yet To Come)과 정규 3집 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 'Tear') 수록곡 '러브 메이즈'(Love Maze)가 지난해 12월 기준 누적 재생 수 각각 1억회, 5000만회를 돌파해 스트리밍 부문 '플래티넘'과 '골드' 인증을 각각 받았다.

일본레코드협회는 곡의 누적 재생 수에 따라 골드(5000만회 이상), 플래티넘(1억회 이상), 다이아몬드(5억회 이상) 등으로 구분해 매월 인증을 부여한다.



방탄소년단은 현재 총 16개의 플래티넘과 48개의 골드 인증을 보유 중이다. 특히 '다이너마이트'(Dynamite)와 '버터'(Butter)로 K-팝 가수 중 유일하게 다이아몬드 인증을 획득했다.

방탄소년단은 오는 3월20일 오후 1시 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG)을 발매하며 약 3년 9개월 만에 완전체 활동에 나선다. 총 14곡을 수록한 신보는 팀의 정체성과 그리움, 사랑을 다룬다.





AD

이어 4월9일 고양종합운동장 주경기장을 시작으로 전 세계 34개 도시에서 82회 규모의 월드투어를 진행한다. 이미 고양 공연과 북미·유럽 투어 41회차 전석이 매진됐다. 방탄소년단은 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움, 독일 뮌헨 알리안츠 아레나 등에서 한국 가수 최초로 단독 공연을 연다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>