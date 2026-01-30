중진공, AI 기반 기업인력애로센터 통해 中企 인력난 해소 앞장

참여 기업·구직자 연중 상시 모집

청년 취업 연계 활성화



중소벤처기업진흥공단은 '기업인력애로센터 활용 취업 지원 사업'에 참여할 구인기업과 구직자를 연중 상시 모집하고 있다고 30일 밝혔다.

이 사업은 온라인 기반의 '일자리 매칭 플랫폼'과 취업 전문 상담을 담당하는 '매칭지원센터' 등을 통해 구인기업과 구직자 간 1대 1 맞춤형 채용·취업 연계를 지원한다. 인력 부족을 겪는 중소기업과 취업에 어려움을 겪는 구직자를 정밀 분석해 연결, 기업의 채용 부담을 완화하고 구직자에게는 실질적인 취업 기회를 제공하는 데 목적이 있다.

경남 진주시 중진공 본사

구인기업에는 ▲전문 상담사의 1대 1 구인 컨설팅 ▲구인공고 작성·게시 지원 ▲인공지능(AI) 기반 맞춤 인재 추천 및 매칭 ▲취업 매칭 전후 중소기업 지원 정책 연계 ▲고용 유지 조사 기반 사후관리 및 재매칭 등 채용 전 과정을 아우르는 서비스를 제공한다. 구직자에게는 ▲취업 전문 상담사의 1대 1 진로·취업 상담 ▲맞춤 기업 추천 및 매칭 ▲자기소개서 작성 코칭 ▲AI를 활용한 자기소개서 작성 ▲인·적성검사 및 NCS 직업기초능력검사 ▲비대면 AI 모의 면접 등 단계별 서비스를 지원한다.

특히 구직자 취업지원서비스는 AI를 활용한 자기소개서 작성과 비대면 AI 모의면접을 중심으로 고도화된다. 10만 건의 합격자 자기소개서 빅데이터를 기반으로 항목별 합격 예시와 작성 가이드를 제공해 구직자가 자기소개서를 보다 쉽게 작성할 수 있도록 돕는다. 작성한 자기소개서에 대해서는 AI가 내용의 적합성과 완성도를 분석해 합격 가능성에 대한 평가 결과를 제공하고, 부족한 부분은 항목별 첨삭과 개선 방향을 제시해 서류 경쟁력을 높일 수 있도록 지원한다. 또한 AI 면접관이 1분 자기소개, 대화형 면접 등 다양한 방식으로 모의면접을 진행하며, 문항별 핵심 포인트와 답변 방향을 담은 가이드를 제공해 실전 대응력을 강화한다.

올해는 비수도권 소재 중소기업의 구인 애로 해소에 중점을 두고, AI를 활용해 구인기업·구직자의 지역 정보와 인접성을 함께 반영한 추천 기능을 일자리매칭플랫폼에 도입할 계획이다. 이를 통해 지역 인력 미스매치 완화와 지방 고용시장 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

기업인력애로센터에서는 청년 일자리 연계 강화를 위해 '대·중소기업 상생 일자리 프로그램'도 함께 운영한다. 대기업·중견기업이 보유한 우수한 교육 인프라를 활용해 청년 구직자에게 현장 맞춤형 직무교육을 제공하고, 교육 이후에는 협력 중소기업으로의 취업을 지원함으로써 기업의 인력 수요와 청년의 직무 역량을 교육부터 취업까지 하나의 과정으로 연계한다. 올해는 총 13개의 대·중견 기업 사업단에서 미취업 청년구직자 950명을 대상으로 교육을 실시하고, 이 중 600명의 취업 연계를 목표로 하고 있다. 사업단은 대·중견기업이 구인 수요가 있는 협력 중소기업과 함께 구성해 프로그램에 참여하는 구조다.





조한교 중진공 인력성장이사는 "중소기업의 인력난 완화와 구직자의 취업 활성화를 통해 고용시장 안정화에 기여하겠다"며, "AI 기술과 맞춤형 상담을 결합한 지원체계를 기반으로 현장에서 체감할 수 있는 채용·취업 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

