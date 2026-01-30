신한금융, 전북혁신도시에 '자본운용 허브' 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한금융그룹은 전북혁신도시에 그룹의 '자산운용·자본시장 허브'를 구축한다고 29일 밝혔다.

AD

기존 지방에 단순 사무소를 설치하는 방식에서 벗어나 운용·수탁·리스크·사무관리 등 자본시장 관련 모든 밸류체인 기능이 실질적으로 작용하도록 추진할 계획이다.

이를 통해 금융이 실물경제와 직접 연결되는 '생산적 금융'을 전북 지역에서 구현하고, 이를 위해 향후 은행을 포함해 300명 이상이 근무하는 그룹의 자본시장 거점으로 조성하겠다는 복안이다. 금융 기능이 수도권에 집중되는 것을 완화하고, 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출을 동시에 실현하려는 목적이다.

이의 일환으로 신한펀드파트너스는 올해 초부터 30여명의 전문 인력을 전주에 상주시켜 핵심 업무를 수행하고 있다. 은행·증권·자산운용 등 그룹의 주요 계열사 인력까지 포함해 현재 총 130여명의 자본시장 전문 인력이 전주에 상주하며 실질적인 운영 체계를 가동 중이다.

153조원 규모의 자산을 운용 중인 신한자산운용도 국내 종합자산운용사 최초로 전주에 사무소를 개설할 예정이다. 전주 지역의 금융 생태계 조성은 물론 국민연금 기금운용본부와 금융 네트워크를 확장하고 해당 지역 인재를 채용함으로써 지역사회와의 상생을 실천하기로 했다.





AD

신한은행은 이미 국민연금 보관관리 사무소를 전주에 운영 중이며, 수도권 중심으로 운영 중이던 고객상담센터를 전주에 올해 신설할 계획이다. 신한투자증권은 최근 인근 점포와 통합을 완료해 전북 지역 최대 규모 점포인 전북금융센터를 전주에서 운영 중이다. 이를 통해 현재 상품개발, 운용 지원, 수탁 및 사후관리 등 자본시장의 주요 업무가 전주에서 수행되고 있으며 향후에는 지역 기반의 자산운용·자본시장 종합 기능까지 본격 가동될 예정이다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>