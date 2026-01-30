부산항, 한-UAE 피지컬 AI 항만 프로젝트 본격 시동

BPA, 신항 7부두 실증 기반
AI·항만기술 기업 협력 확대
부산항만공사(BPA·사장 송상근)가 '한-UAE 피지컬 AI 기반 항만·물류 공동 프로젝트'의 성공적인 추진을 위해 본격적인 행보에 나섰다.
부산항만공사는 지난 28일 부산항만공사 사옥에서 해양수산부, 인공지능 전문기업, 항만 IT·장비개발 기업 관계자들을 초청해 'K-스마트 피지컬 AI 항만물류 사업 추진 간담회'를 개최했다.
이날 간담회에서는 부산항의 피지컬 AI 추진 전략을 공유하고, 참여 기업들의 AI 기술 소개와 함께 AI 사업 모델 발굴 및 협력 방안에 대한 자유토론이 진행됐다. 참석 기업들은 부산항 신항 7부두 자동화 하역장비 시스템과 디지털 항만물류 통합 플랫폼 '체인포털'을 중심으로 각 사의 기술을 결합하는 공동 사업 추진 방안을 논의했다.
체인포털은 해상과 육상 간 화물·선박·부두 운영 정보를 실시간으로 제공하는 부산항만공사 자체 개발 디지털 플랫폼이다.
부산항 신항 7부두는 지난 2024년 4월 개장한 이후 자동화 하역장비와 제어 시스템, 디지털 트윈 등 완전 자동화 시스템이 적용된 국내 대표 스마트 컨테이너 부두로 평가받고 있다.
이어 29일에는 국가인공지능전략위원회 임문영 부위원장을 비롯한 정부 관계자들이 부산항 신항을 방문해 AI 기술 실증·운영 현장을 점검했다. 임 부위원장은 해양수산부와 부산항만공사로부터 신항 7부두 운영 현황을 직접 보고받고, 전날 간담회에서 제기된 부산항 특화형 AI 데이터센터 구축 필요성 등 AI 기술 고도화를 위한 현장 의견을 청취했다.
부산항만공사는 향후 해양수산부와 함께 선박·항만장비 제어, 디지털 트윈 운영 기술, 체인포털, 데이터 기반 AI 서비스 등을 하나의 사업으로 연계해서 한-UAE 피지컬 AI 기술 개발을 지속 추진할 계획이다.
송상근 부산항만공사 사장은 "부산항이 피지컬 AI 기반의 한국형 스마트 항만으로 한 단계 더 도약하는 것은 물론, 세계 무대에서 기술력을 인정받을 수 있도록 AI·하역장비·IT 분야 항만기술 기업들과 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.
