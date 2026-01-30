부산항, 한-UAE 피지컬 AI 항만 프로젝트 본격 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

BPA, 신항 7부두 실증 기반



AI·항만기술 기업 협력 확대

부산항만공사(BPA·사장 송상근)가 '한-UAE 피지컬 AI 기반 항만·물류 공동 프로젝트'의 성공적인 추진을 위해 본격적인 행보에 나섰다.

부산항만공사는 지난 28일 부산항만공사 사옥에서 해양수산부, 인공지능 전문기업, 항만 IT·장비개발 기업 관계자들을 초청해 'K-스마트 피지컬 AI 항만물류 사업 추진 간담회'를 개최했다.

부산항만공사가 'K-스마트 피지컬 AI 항만물류 사업 추진 간담회'를 갖고 기념촬영하고 있다. BPA 제공

이날 간담회에서는 부산항의 피지컬 AI 추진 전략을 공유하고, 참여 기업들의 AI 기술 소개와 함께 AI 사업 모델 발굴 및 협력 방안에 대한 자유토론이 진행됐다. 참석 기업들은 부산항 신항 7부두 자동화 하역장비 시스템과 디지털 항만물류 통합 플랫폼 '체인포털'을 중심으로 각 사의 기술을 결합하는 공동 사업 추진 방안을 논의했다.

체인포털은 해상과 육상 간 화물·선박·부두 운영 정보를 실시간으로 제공하는 부산항만공사 자체 개발 디지털 플랫폼이다.

부산항 신항 7부두는 지난 2024년 4월 개장한 이후 자동화 하역장비와 제어 시스템, 디지털 트윈 등 완전 자동화 시스템이 적용된 국내 대표 스마트 컨테이너 부두로 평가받고 있다.

이어 29일에는 국가인공지능전략위원회 임문영 부위원장을 비롯한 정부 관계자들이 부산항 신항을 방문해 AI 기술 실증·운영 현장을 점검했다. 임 부위원장은 해양수산부와 부산항만공사로부터 신항 7부두 운영 현황을 직접 보고받고, 전날 간담회에서 제기된 부산항 특화형 AI 데이터센터 구축 필요성 등 AI 기술 고도화를 위한 현장 의견을 청취했다.

부산항만공사는 향후 해양수산부와 함께 선박·항만장비 제어, 디지털 트윈 운영 기술, 체인포털, 데이터 기반 AI 서비스 등을 하나의 사업으로 연계해서 한-UAE 피지컬 AI 기술 개발을 지속 추진할 계획이다.





송상근 부산항만공사 사장은 "부산항이 피지컬 AI 기반의 한국형 스마트 항만으로 한 단계 더 도약하는 것은 물론, 세계 무대에서 기술력을 인정받을 수 있도록 AI·하역장비·IT 분야 항만기술 기업들과 협력을 지속해 나가겠다"고 말했다.





