청와대 "환율관찰대상국 재지정, 美 재무부 기계적 결정"

청와대 관계자는 30일 트럼프 행정부가 한국을 환율관찰대상국으로 재지정한 것에 대해 "미국 재무부의 평가 기준에 따라 다소 기계적으로 결정한 것으로 안다"고 밝혔다.

미국 재무부는 29일(현지시각) 한국을 환율관찰대상국으로 재지정했다. ▲150억 달러 이상의 대미 무역흑자 ▲국내총생산(GDP) 대비 3% 이상 경상수지 흑자 ▲12개월 중 8개월 이상 달러 순매수 중 두 가지 요건을 충족하면 '관찰 대상국', 세 가지를 모두 충족하면 '환율 조작국'으로 지정한다. 한국은 이중 첫 번째와 두 번째 요건을 충족했다.

또 청와대 관계자는 "환율보고서에서 미 재무부는 최근 원화 약세가 한국 경제 펀더멘털에 부합하지 않다는 점을 재확인했다"고 설명했다. 재무부는 이번 보고서를 통해 '한국의 원화 약세 움직임이 경제 펀더멘탈과 맞지 않는다'고 진단했다. 한국의 외환시장 개입에 대해서는 '변동성 완화에 초점을 맞춘 것으로 보인다'고 해석했다.

그러면서 청와대 관계자는 "외환 당국은 재무부와 긴밀하게 소통하고 있으며 앞으로도 소통을 지속할 계획"이라고 말했다.





한국은 2016년 4월 처음 관찰 대상국으로 지정됐고, 2023년 11월 다시 제외됐다. 하지만 2024년 11월 다시 환율관찰대상국이 된 이후 지위를 유지하고 있다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

