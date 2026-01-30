전기·수소 충전 인프라에 민간자본 유입…1494억원 투자펀드 가동

전기·수소 모빌리티 충전 인프라에 대한 대규모 민관 투자 사업이 본격 시동을 건다. 기후에너지환경부는 30일 민관 합동 투자 방식의 '전기·수소 모빌리티 인프라펀드 사업' 업무처리 지침을 확정하고 관련 사업을 본격 추진한다고 밝혔다. 이에 따라 다음달 중 747억원 규모의 모펀드를 운용할 주간 운용사 공모가 진행되며, 자펀드 조성을 통해 민간자금이 결합된 최대 1494억원 규모의 투자가 이뤄질 전망이다.

'전기·수소 모빌리티 인프라펀드 사업' 업무처리 지침 확정

자펀드 결성액 중 민간자금 비율 평균 50% 이상 설정

전기·수소 모빌리티 충전 인프라에 대한 대규모 민관 투자 사업이 본격 시동을 건다. 747억원 규모의 모펀드와 민간자금이 합쳐져 최대 1494억원 규모의 투자가 이뤄질 것으로 보인다.

기후에너지환경부는 30일 민관 합동 투자 방식의 '전기·수소 모빌리티 인프라펀드 사업' 업무처리 지침을 확정하고 관련 사업을 본격 추진한다고 밝혔다. 이에 따라 다음달 중 747억원 규모의 모펀드를 운용할 주간 운용사 공모가 진행되며, 자펀드 조성을 통해 민간자금이 결합된 최대 1494억원 규모의 투자가 이뤄질 전망이다.

이번 사업은 정부와 공공기관이 재정을 출자해 마중물 역할을 하고, 이를 기반으로 민간자본을 유치해 충전 기반시설 분야에 중장기적으로 투자하는 신규 정책사업이다. 자펀드 결성액 가운데 민간자금 비율은 평균 50% 이상으로 설정해 민간 투자 참여를 확대한다는 방침이다.

전기·수소 모빌리티 인프라펀드 개요. 기후에너지환경부.

투자 대상은 전기·수소 충전시설의 구축과 운영을 비롯해 충전 인프라와 연계된 신사업, 노후 충전시설의 성능 개선과 안전성 강화 사업 등이다. 구체적으로 전기충전기 설치, 수소충전소 구축, 재생에너지와 연계한 수소 생산·충전 사업, 전기 모빌리티 배터리 교체 거점, 양방향 충방전 기반 전력 연계 충전소 등이 포함된다.

기후부는 제도 설계 단계부터 충전 인프라 사업자와 자산운용사 등 시장 참여자들과의 간담회를 통해 현장 의견을 수렴했다. 투자 여건과 사업 구조에 대한 의견을 반영해 민간의 참여 가능성과 사업 실행력을 높였다는 설명이다.

모펀드는 다음달 중 공모를 통해 선정되는 주간 운용사가 운용을 맡게 된다. 정부는 운영위원회 설치, 성과 평가, 회계 감사 등을 통해 펀드가 당초 취지에 맞게 운영되도록 관리·감독할 계획이다. 세부 절차와 기준은 이번에 확정된 운영 지침에 따라 추진된다.





서영태 기후부 녹색환경정책관은 "재정 자금을 마중물로 삼아 민간 투자를 유도하는 새로운 방식의 정책 사업"이라며 "시장과의 협력을 통해 전기·수소 모빌리티 충전 기반시설 투자를 안정적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

