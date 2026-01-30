경기도산림환경硏 '도립공원 희귀식물' 책자 발간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도산림환경연구소가 도내 도립공원을 대상으로 실시한 희귀·특산식물 조사 결과를 담은 책자 '경기도 도립공원의 희귀식물'을 발간했다.

책자는 2022년부터 2024년까지 3년간 연인산, 수리산, 남한산성 등 경기도를 대표하는 3개 도립공원 전역의 식생을 조사해 점차 사라져가는 희귀식물의 분포 현황을 정리한 결과물이다.

조사는 도립공원 전 구역을 1km 간격의 격자로 나눠 정밀하게 실시했다. 조사를 통해 수리산 도립공원에서는 총 128종, 남한산성 도립공원에서는 총 212종, 연인산도립공원에서는 총 325종의 식물을 확인했다. 그중 도립공원에서 발견된 희귀식물 25종에 대한 자세한 내용을 책자에 담았다.

도립공원 내 서식하는 주요 식물들의 ▲생태적 특성 ▲생육 현장 사진 ▲보존 등급 등을 상세히 수록하고 있다.

특히 그간 행해오던 단순히 학술적인 전문지식을 나열하던 방식에서 탈피해 현장 사진 중심으로 전문지식이 없더라도 이해하기 쉽게 구성해 전문가는 물론이고 일반시민들도 손쉽게 도립공원의 식물 자원을 접할 수 있도록 했다.

이번 조사를 통해 발견된 희귀식물 가운데 '백부자'는 경기도와 강원도, 충북 일부 지역에만 자생하는 것으로 보고되었는데, 남한산성 도립공원에서 자생하고 있는 개체를 확인했다.

경기도산림환경연구소가 최근 발간한 '경기도 도립공원의 희귀식물'에 실린 '백부자'

백부자는 서양 수도승 모자 모양의 독특한 형태의 꽃이 인상적이다. 또한 연인산도립공원에서 발견된 '나도수정초'는 썩은 생물에서 양분을 취하는 부생식물로 투명한 듯 은백색의 꽃과 줄기 때문에 신비로운 느낌을 주는 희귀식물이다.

급격한 기후변화로 식물의 개화 시기가 앞당겨지고 서식지가 이동하는 등 산림 생태계의 변화가 가속화되고 있는 가운데, 경기도는 이번 책자가 도립공원 내 희귀식물 자생지를 체계적으로 관리하고, 향후 산림 복원 및 종 보전 전략을 수립하는 데 필요한 기초자료가 될 것으로 기대하고 있다.





정택준 경기도산림환경연구소장은 "발간된 경기도 도립공원의 희귀식물 책자를 통해 도내 도립공원의 생태적 가치를 다시 한번 확인하는 계기가 되었다"며, "소중한 우리 전통적인 식물 자원을 미래 세대에게 온전히 물려줄 수 있도록 희귀·특산식물에 대한 연구와 보전 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

