[재산공개]배경훈 과기부총리 41억…유상임 전 장관 16억 신고

류광준 전 과학기술혁신본부장 152억…9억↑

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관 연합뉴스

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 올해 41억3794만원 상당의 재산을 신고했다.

30일 정부공직자윤리위원회가 관보를 통해 공개한 '2026년 제1회 수시재산등록사항'에 따르면 배 부총리는 본인과 배우자 공동명의의 서울 서초구 반포동 아파트 41억5000만원과 예금 3억3323만원 등을 보유했다.

배 부총리는 본인 명의의 제네시스 자동차를 갖고 있으며, 은행 금융채무로 3억5000만원을 신고했다.

박인규 과학기술혁신본부장은 가족 명의 예금 11억7531만원, 증권 3억2482만원, 배우자 명의 경기도 의왕시 아파트와 충북 음성군 단독 주택, 본인 명의 서울시 종로구 평창동 다세대주택 전세권 8억8215만원 등 24억2424만원의 재산을 보유했다.

유상임 전 과기정통부 장관은 기존 신고 때보다 1억7927만원 늘어난 16억4436만원 상당의 재산을 신고했다.

이창윤 전 1차관은 23억2882만원으로 종전 신고 때보다 2억9322만원 늘었다. 부부 공동명의 서울시 강남구 아파트 가격이 2억8703만원가량 늘어난 영향이다.

류광준 전 과학기술혁신본부장은 152억2151만원으로 8억6068만원 증가했다. 가족 명의 예금이 27억6430만원으로 6억원 이상 불었고, 증권이 106억2269만원으로 2억원 이상 증가했다.





존 리 전 우주항공청 우주항공임무본부장은 49억5054만원으로 5억4003만원 늘었다. 예금이 35억2735만원으로 3억7879만원 증가했고, 증권이 9억8436만원으로 2억2643만원 불었다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

