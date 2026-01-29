치매 앓는 80대 성폭행한 70대 남성, 법정 구속 … 징역 2년 선고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

치매를 앓고 있는 80대 여성을 상대로 성범죄를 저지른 70대 남성이 1심에서 법정 구속됐다.

경남 창원지방법원 통영지원 제1형사부(김영석 부장판사)는 29일 주거침입, 준유사강간 등의 혐의로 기소된 70대 남성 A 씨에 대해 징역 2년을 선고했다.

아울러 A 씨의 보석을 취소하며 법정 구속했다.

또 성폭력치료프로그램 40시간 이수와 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업 제한 3년 명령도 각각 내렸다.

앞서 검찰은 A 씨에 대해 징역 7년을 구형하고 취업 제한 5년과 신상 공개 등을 재판부에 요청했다.

재판부에 따르면 A 씨는 지난해 5월 경남 고성군의 한 주거지에서 치매를 앓고 있는 친척 여성 80대 B 씨를 성추행한 혐의로 기소됐다.

당시 A 씨는 옆집에 혼자 사는 B 씨의 집에 침입해 성범죄를 저지르다, B 씨의 딸이 어머니 B 씨를 실시간으로 살피려 설치해 둔 가정용 카메라(홈 캠)에 그대로 찍혔다.

그는 재판 과정에서 B 씨와 부적절한 연인관계였으며 사건 당일 B 씨의 승낙을 받고 집에 들어가게 됐다고 범행을 부인했다.

재판부는 "피해자는 2019년 치매 판정을 받아 약물 치료를 받고 있으며 2018년 사망한 남편이 살아있다고 주장하는 등 치매로 인해 인지능력이 떨어진 피해자가 거부하지 않았다고 해서 성적인 행동에 동의한 것으로 볼 수 없다"며 "피해자는 중증 치매로 인지력이 떨어져 범행 당시 성적 자기 결정권을 행사할 수 없었다"라고 판단했다.

이어 "피고의 주장대로 집성촌에서 수십 년간 유사한 관계가 있었다면 마을 주민들이 소문을 들었겠으나 주민들은 사건 발생 후에야 피고와 피해자가 연인관계라는 소문을 들었다"라며 연인관계였다는 A 씨의 주장을 받아들이지 않았다.

또 A 씨가 사람이 다니지 않는 뒷문으로 들어간 점, 몇 년 전부터 서로 왕래하지 않은 점 등도 판단 근거로 들었다.

재판부는 "피고는 고령에 피해를 앓는 피해자의 상태를 알고도 범행을 저질러 범행 장소와 관계에 비춰 죄질이 매우 불량하고 피해 회복을 위한 어떠한 노력도 없었다"면서도 "피고가 고령이고 초범인 점 등을 고려했다"라고 양형 이유를 밝혔다.

판결 이후 경남여성회는 "피해자가 성범죄자의 모욕을 피해 한평생 살아온 곳에서 떠나는 것은 옳지 않다. 가해자는 마지막 진술에서조차 피해자와 연인관계라며 명예를 훼손하며 죄책감을 가지지 않았다"라고 지적했다.





정재흔 사무국장은 "기억조차 할 수 없는 치매 노인을 대상으로 가해자가 이 한 번만 범죄를 저질렀겠는가. 들키지 않았다고 범죄를 저지르지 않은 것은 아니다"라며 "성범죄에 대해선 초범에 관한 양형 인자를 개선해 줄 것을 대법원 양형위원회에 강력히 건의한다"고 했다.





