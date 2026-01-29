'아이온' 흥행시킨 엔씨소프트 임원들, 대거 승진 발령

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

엔씨소프트의 히트작 '아이온2'를 담당했던 임원들이 대거 승진했다.

엔씨소프트는 29일 임원 인사를 단행하고 아이온2 개발을 지휘한 백승욱 전무를 부사장으로 승진 발령했다.

백 신임 부사장은 아이온2 개발 후반부였던 2024년 초 상무에서 전무로 승진했는데, 게임 흥행을 바탕으로 2년 만에 부사장직에 올랐다.

아이온2 개발을 총괄한 김남준 PD, 소인섭 사업실장도 각각 상무에서 전무로 승진했다.

아이온2는 지난해 11월 출시 후 이달 초까지 누적 매출 1000억원을 기록하는 성과를 올렸다.

엔씨소프트 경영지원 업무를 총괄하는 구현범 최고운영책임자(COO)는 부사장에서 수석부사장으로 승진했다. 구 부사장은 인사담당 전무, 최고인사책임자(CHRO)를 거쳐 최근까지 엔씨소프트의 조직개편 작업을 담당해왔다.

'리니지' 모바일 게임 시리즈 흥행의 주역인 이성구 최고사업책임자(CBO)도 부사장에서 수석부사장으로 승진했다. 이 부사장은 2004년 엔씨소프트에 입사해 20년 넘게 리니지 시리즈를 맡아온 개발자다.

이 수석부사장과 함께 리니지M·리니지W 사업 담당을 맡아온 강정수 IP사업본부장는 이번 인사에서 상무에서 전무로 승진했다.





인공지능(AI) 기술 자회사 NC AI의 이연수 대표의 경우 본사 상무에서 전무로 승진했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

