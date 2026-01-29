[날씨]내일 아침 최저기온 -17도…바람으로 체감온도 더 낮아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금요일인 오는 30일은 아침 최저기온이 -17도까지 떨어지는 등 강추위가 지속되겠다.

29일 기상청에 따르면 다음 날 아침 최저기온은 -17~-2도, 낮 최고기온은 -4~6도로 예보됐다. 평년 기온보다 2~5도 낮은 수준이다.

바람도 다소 강하게 불어 체감온도는 실제 기온보다 더 낮을 전망이다.

전국 하늘은 대체로 맑지만 남부 지방은 오전부터 중부 지방은 오후부터 구름이 많아지겠다.

대기는 매우 건조하겠다. 건조특보가 발효된 중부 지방을 중심으로 산불과 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지는 전국에서 '좋음' 수준을 보일 것으로 예상된다.





주요 도시별 예상 최저기온은 ▲서울 -12도 ▲인천 -10도 ▲춘천 -15도 ▲강릉 -9도 ▲대전 -10도 ▲대구 -7도 ▲전주 -8도 ▲광주 -5도 ▲부산 -5도 ▲제주 2도 등이다.





