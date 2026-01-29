나주시, 배수개선사업 2개 지구 선정…국비 186억 원 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

산호지구 신규 착수, 일흥지구 기본조사 선정

배수장 신설·배수로 정비…농경지 재해 대응력 강화



나주 문평면 산호지구가 농림축산식품부의 배수개선사업 신규 착수지구로 선정됐다. 사진은 산호지구 침수 당시 모습. 나주시 제공

전남 나주시가 상습 침수 피해를 겪어온 저지대 농경지의 배수 환경을 개선하기 위해 농림축산식품부 배수개선사업 2개 지구에 선정되며 국비 186억 원을 확보했다.

나주시는 문평면 산호지구와 왕곡면 일흥지구가 농림축산식품부 주관 배수개선사업 신규 착수지구와 기본조사 대상지로 각각 선정됐다고 29일 밝혔다.

배수개선사업은 태풍과 집중호우로 반복되는 농경지 침수 피해를 예방하기 위해 배수장 설치, 배수로 정비 등 기반 시설을 확충하는 사업으로 전액 국비로 추진된다.

신규 착수지구로 선정된 문평면 산호지구는 기본조사를 완료한 지역으로 배수시설 개선이 시급한 지역으로 꼽혀왔고 올해부터 본격적인 공사에 착수한다.

나주시는 한국농어촌공사와 협력해 사업 필요성을 지속적으로 건의해 왔으며 이번 선정으로 총 119억 원의 국비를 투입해 배수장 신설, 기존 배수시설 보강, 배수로 정비 등을 추진할 계획이다.

왕곡면 일흥지구는 이번에 기본조사 대상지로 선정됐다.

일흥지구는 만봉천 수위 상승과 집중호우 시 배수가 원활하지 않아 침수 피해가 반복되는 지역으로 올해 사업 타당성 분석과 주민 의견 수렴 등을 통해 향후 본사업 추진 여부를 검토하게 된다.

이번 사업이 완료되면 산호지구와 일흥지구를 중심으로 배수시설이 대폭 개선돼 농경지 침수 예방은 물론 영농환경 개선과 농업 생산성 향상에 기여할 것으로 기대된다.





나주시 관계자는 "이번 배수개선사업 선정은 장기간 침수 피해로 어려움을 겪어온 농업인들의 숙원을 해소하는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 국비 공모사업을 적극 발굴해 침수 걱정 없는 안전한 영농환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

