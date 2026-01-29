무안군 읍·면 기관단체, 행정통합 규탄 성명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"주청사 없는 통합 동의 못 해"

무안군 읍면단체들이 일제히 행정통합 규탄시위에 나섰다. 무안군 제공

전남 무안군 각 읍·면 기관사회단체협의회가 전남·광주 행정통합 추진 과정에서 최근 발표된 합의 내용에 대해 규탄 성명을 발표하며 공동 대응에 나섰다.

협의회는 29일 성명서를 통해 "전남·광주 행정통합 논의 과정에서 주청사 문제를 명확히 하지 않은 최근 결정은 받아들일 수 없다"고 밝혔다.

이번 성명은 지난 28일 도청 소재지인 일로읍과 삼향읍 기관사회단체협의회가 먼저 성명을 발표한 데 이어, 무안읍을 포함한 무안군 전체 읍·면 기관사회단체가 뜻을 모아 공동으로 발표한 것이다.

협의회는 "지난 25일 열린 행정통합 간담회에서 주청사를 무안군에 위치한 전라남도청으로 한다는 잠정 합의가 있었음에도, 27일 간담회에서 '주청사를 특별시장 권한으로 둔다'는 입장이 발표된 것은 무책임한 결정"이라고 강하게 주장했다.

또한 "전라남도청이 위치한 남악·오룡 신도시는 이미 전라남도의 주거와 상권, 교육 기능이 집약된 핵심 지역"이라며 "그럼에도 불구하고 주청사가 배치되지 않을 경우 상권 위축과 지역경제 붕괴, 인구 감소로 이어져 지역 소멸을 초래할 수 있다"고 우려를 표했다.

협의회는 이러한 문제가 특정 지역에 국한된 사안이 아니라 무안군 전 읍·면과 직결된 중대한 사안이라고 강조했다.





무안읍 기관사회단체협의회를 비롯한 7개 읍·면 기관사회단체협의회는 "주청사 확정 없는 행정통합에는 동의할 수 없다"며 "전라남도청을 통합 광역행정의 주축으로 명확히 하고, 주청사가 전라남도청으로 확정될 수 있도록 끝까지 대응해 나가겠다"고 밝혔다.





