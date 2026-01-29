화성시, 전국 첫 아이돌봄 전담 센터 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가족센터 위탁사무서 분리→전문성 강화

경기도 화성시는 28일 유앤아이센터 내에 마련한 '화성시 아이돌봄센터' 개소식을 개최하고 지역 내 아이돌봄 서비스 제공을 위한 운영을 시작했다고 29일 밝혔다.

28일 화성시가 유앤아이센터 내에 마련한 '화성시아이돌봄센터' 개소식에서 참석자들이 기념 테이프를 자르고 있다. 화성시 제공

AD

센터는 맞벌이 가정, 한부모 가정, 저소득 가정 등 돌봄이 필요한 가정을 대상으로 ▲아이돌봄 서비스 연계 ▲아이돌보미 교육 및 관리 ▲아이돌봄 서비스 안내 및 홍보 ▲아이돌봄 서비스 비용의 지원 등을 체계적으로 수행하는 거점 기관이다.

특히 이번 센터 개소를 통해 화성시 가족센터 내 위탁사무였던 아이돌봄 업무를 분리해 사업의 전문성을 높이고 아이돌봄 서비스의 공공성과 전문성을 강화할 것으로 기대된다.

시는 센터를 중심으로 돌봄공백 해소와 저출생 대응을 위한 다양한 돌봄 정책을 확대해 나갈 계획이다.





AD

시 관계자는 "센터는 양육으로 어려움을 겪는 가정의 돌봄 부담을 덜고 부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 기반이 될 것"이라며 "아이와 가정이 일상에서 체감할 수 있는 돌봄 서비스를 안정적으로 제공해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>