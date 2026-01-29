"영화리뷰 작성 알바로 돈 요구"…배급사 사칭 사기에 협회 주의 당부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

협회·회원사 명의 도용 사례 잇따라

예매권·가입비 명목 금전 요구하는 수법

"예매권 구매 요구 절대 없어"

배급사를 사칭해 '영화 리뷰 아르바이트' 명목으로 금전을 요구하는 사기 행위가 발생해 영화수입배급사협회가 주의를 당부했다.

사단법인 영화수입배급사협회는 29일 입장문을 통해 "최근 협회와 회원사 명의를 도용한 이른바 '영화 리뷰 아르바이트' 사칭 사기 사례가 다수 확인됐다"며 "이런 행위는 협회와 모든 회원사와는 전혀 무관한 명백한 사칭 범죄"라고 밝혔다.

협회에 따르면 사기 행위자들은 사회관계망서비스(SNS), 전화, 문자메시지 등을 통해 영화 리뷰 작성이나 콘텐츠 평가를 명목으로 특정 사이트 가입을 유도한 뒤, 회원가입비나 영화 예매권 구매 비용 등의 명목으로 금전을 요구했다.

협회는 "어떠한 경우에도 개인에게 영화 예매권 구매, 선입금, 수수료 납부 등을 요구하지 않는다"며 "공식적인 채용이나 협업은 각 회원사의 공식 홈페이지와 공식 SNS 채널을 통해서만 진행된다"고 강조했다.

이어 "유사한 연락을 받을 경우 즉시 대화를 중단하고 해당 영화사 또는 협회의 공식 채널을 통해 사실 여부를 확인해 달라"며 "금전 피해가 발생했거나 사기가 의심되는 경우에는 경찰청 또는 사이버범죄 신고시스템(ECRM)을 통해 신속히 신고해 주시기를 바란다"고 당부했다.

특히 협회는 더쿱디스트리뷰션, 찬란 등 배급사를 사칭해 리뷰 작성과 별점 등록을 대가로 아르바이트를 제안하면서, 사이트 가입비와 영화 예매권 구매를 요구한 사례가 다수 확인됐다고 설명했다.





더쿱디스트리뷰션의 경우 지난해 12월 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "9월부터 최근까지 더쿱디스트리뷰션을 사칭해 영화 평점 리뷰 이벤트, 아르바이트·부업 등을 빙자한 사기로 피해가 발생한 사실을 확인했다"며 "유사한 연락이나 메시지, 허위 링크 등을 접할 경우 개인정보 유출과 사기 피해에 각별히 주의해 달라"는 공지문을 게시했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

