[내일 날씨]광주·전남 아침 최저 -6도…서해안 빙판길 주의

평년보다 낮은 기온 분포

곡성·구례 등 건조특보 발효

29일 광주와 전남은 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 영하 6도까지 떨어지는 등 강추위가 예보됐다. 사진은 지난 21일 서울 여의도 한강변에 얼음이 얼어있는 모습. 윤동주 기자

목요일인 29일 광주와 전남은 북쪽에서 내려오는 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 영하 6도까지 떨어지는 등 강추위가 예상된다.

28일 광주지방기상청에 따르면 29일 광주와 전남은 대체로 맑은 가운데 아침 최저기온이 -6도에서 -1도, 낮 최고기온은 2도에서 6도로 평년보다 낮겠다.

특히 광주와 전남 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하 5도에서 영하 8도 안팎까지 떨어지고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 춥겠다.

전남 서해안에는 새벽부터 오전 사이 0.1cm 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

기상청은 최근 눈이 내린 지역이나 눈이 날리는 서해안을 중심으로 도로 살얼음(블랙아이스)이나 빙판길이 나타나는 곳이 많겠다며 교통안전과 보행자 안전에 각별한 주의를 당부했다.

대기는 여전히 메말라 있다. 현재 여수, 순천, 광양, 곡성, 구례, 고흥, 보성, 완도 등 전남 동부권 8개 시군에는 건조주의보가 발효 중이다. 해상 안전에도 유의해야 한다. 29일 밤부터 서해 남부 먼바다에는 시속 32~54km(초속 9~15m)의 강한 바람이 불고 물결이 1.0~3.5m로 매우 높게 일 것으로 예보돼 풍랑 예비특보가 내려졌다.





광주기상청 관계자는 "당분간 평년보다 낮은 기온 분포를 보이며 춥겠다"며 "전남 동부 지역은 대기가 매우 건조한 만큼 산불 등 각종 화재 예방에 신경 써달라"고 말했다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

