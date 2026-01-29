구미시-방위사업청, 방위력개선·방산육성 지원사업 한자리

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

방위산업 통합설명회 개최

반도체·첨단제조 기반 방산 산업 확장

경북 구미시에서 29일 처음으로 방위사업청 주관으로 방산 통합설명회가 열리며, 구미가 방산 산업의 새로운 중심지로 자리매김하고 있음을 보여줬다.

구미 금오테크노밸리 IT의료융합기술센터 1층 대강당에서 「2026년 방위력개선 및 방산육성지원사업 통합설명회」가 개최됐다고 밝혔다. 이날 설명회에는 방산 관련 기업 관계자 등 140여 명이 참석했다.

2026년 방위력개선 및 방산육성지원사업 통합설명회 중/김이환 기자

이번 설명회에서는 방산 분야 진입을 희망하는 기업을 대상으로 2026년 방위력개선사업 추진계획과 방산 중소기업 지원사업, 주요 제도개선 사항 등 사업 참여에 필요한 핵심 정보가 제공됐다. 국방 분야 전반에 대한 이해를 높이고, 기업들의 실질적인 사업 참여를 유도하는 데 초점을 맞췄다.

방위사업청은 그동안 서울과 창원 등 일부 지역에서 설명회를 매년 개최해 왔으나, 올해 처음으로 구미에서 행사를 열었다. 이는 반도체와 첨단 제조 산업을 기반으로 방산 연관 산업을 꾸준히 확대해 온 구미가 방산 산업의 중심지로 부상하고 있음을 보여주는 상징적인 사례로 평가된다.





전명성 반도체방산과장은 "이번 설명회가 국방 분야 진입을 준비 중인 기업들에 실질적인 길잡이가 되길 기대한다"며 "앞으로도 방산 관련 설명회와 기업 지원 프로그램이 구미에서 지속해서 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





