[컨콜]포스코홀딩스, 철강은 회복·이차전지는 부담…영업익 15.9% 감소(종합)

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영업이익 1조8271억원

철강 반등 속 연결 실적은 감소

매출·이익 감소에도 철강 부문 수익성은 회복세

포스코홀딩스가 글로벌 공급과잉과 경기 둔화 등 악조건 속에서도 철강 사업 수익성을 회복했지만, 이차전지 소재와 건설 부문의 부진 영향으로 지난해 연결 기준 영업이익은 전년 대비 15% 넘게 감소했다. 다만 회사 측은 일회성 비용이 집중된 지난해 4분기를 실적 저점으로 보고, 올해는 철강과 LNG 사업의 안정적 수익과 리튬 상업생산 본격화 등을 바탕으로 실적 회복세에 진입할 것으로 전망했다.

서울 강남구 포스코센터 앞. 연합뉴스 제공

AD

포스코홀딩스는 29일 공시를 통해 연결 기준 지난해 영업이익이 1조8271억원으로 전년 대비 15.9% 감소했다고 밝혔다. 같은 기간 매출은 69조949억원으로 4.9% 줄었고, 당기순이익은 5044억원으로 46.8% 감소했다.

회사 측은 글로벌 경기 둔화와 보호무역주의 강화에도 불구하고 철강과 액화천연가스(LNG) 사업의 견조한 이익을 바탕으로, 이차전지 소재 부문의 초기 가동비용과 인프라 부문의 일회성 손실에도 단기 수익성을 방어했다고 설명했다. 포스코홀딩스는 "올해는 수익의 견조한 상승세를 전망한다"고 밝혔다.

철강 부문에서는 수익성 개선이 두드러졌다. 포스코 별도 기준 영업이익은 1조7800억원으로 전년 대비 20.8% 증가했다. 매출은 35조110억원으로 6.8% 감소했지만, 순이익은 1조1430억원으로 26.7% 늘었다. 회사는 판매가격 하락에도 불구하고 원료비 하락과 에너지 효율 제고, 구조적 원가 절감 노력으로 영업이익이 증가했다고 설명했다.

해외 철강 부문 역시 매출은 19조6630억원으로 전년 대비 5.1% 감소했으나, 영업이익은 910억원으로 133.3% 증가하며 수익성이 크게 개선됐다.

이차전지 소재 부문에서는 전기차 수요 둔화 등의 영향으로 포스코퓨처엠의 매출이 전년 대비 20.6% 감소한 2조9290억원을 기록했다. 다만 영업이익은 330억원으로 전년(10억원)보다 증가하며 급격한 실적 하락은 방어했다. 포스코홀딩스는 2024년 말 준공된 아르헨티나 등 신규 리튬 공장들이 상업생산을 개시하며 초기 가동비용이 선제적으로 반영됐지만, 가동 안정화가 진행되면 수익성 개선 효과가 나타날 것으로 내다봤다.

인프라 부문에서는 포스코인터내셔널이 호주 세넥스 에너지 증산 체제 구축과 인도네시아 팜 기업 인수 등 밸류체인 확장 효과로 영업이익 1조1650억원을 기록하며 전년 대비 4.3% 증가했다. 매출은 32조3740억원으로 0.1% 늘었고, 순이익은 6370억원으로 26.6% 증가했다.

반면 포스코이앤씨는 신안산선 사고 관련 손실 처리와 공사 중단 영향으로 매출이 전년 대비 27.1% 감소한 6조9030억원에 그쳤으며, 4520억원의 영업손실을 기록해 적자 전환했다.

포스코홀딩스는 올해 철강 부문에서 포항 제철소는 에너지용 강재, 광양 제철소는 모빌리티 강재 중심으로 제철소별 특화 경쟁력을 강화하고, 수소환원제철 데모 플랜트 착공과 해외 합작 프로젝트 추진을 통해 사업 경쟁력을 높일 계획이다.

이차전지 소재 부문에서는 아르헨티나 리튬 상업생산 개시와 호주 리튬 광산 지분 인수 완료 효과가 올해 하반기부터 실적에 반영될 것으로 기대했다. 인프라 부문에서는 호주 세넥스 에너지 LNG 증산 체제와 인도네시아 팜 사업을 기반으로 에너지 밸류체인을 강화해 추가적인 이익 창출에 나선다는 방침이다.





AD

아울러 포스코홀딩스는 2024년부터 추진해온 저수익·비핵심 자산 구조개편을 2028년까지 연장해 총 2조8000억원의 현금을 창출하고, 이를 성장 투자 재원으로 활용할 계획이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>