'트럼프 부정 선거 추적' FBI 美 애틀란타 선거사무소 압수수색

미 연방수사국(FBI)이 2020년 대선 당시 도널드 트럼프 미국 대통령이 제기한 부정 선거 의혹을 수사하기 위해 미국 조지아주 애틀랜타 인근 풀턴 카운티 선거사무소를 압수수색했다.

연설하는 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

29일 AP통신에 따르면 FBI는 트럼프 대통령이 2020년 대선 패배 이후 우파 음모론의 중심지가 됐던 조지아주의 한 선거 사무소를 압수수색했다. 트럼프 대통령이 부정선거 의혹을 제기하며 관련자들에 대한 기소를 예고한 지 불과 일주일만이다.

애틀랜타 인근 유니온 시티에 위치한 풀턴 카운티의 주요 선거 시설에서 진행된 이번 수색은 2020년 선거와 관련된 기록 확보가 목표였다. 트럼프 대통령의 '도둑맞은 선거' 주장을 추적하기 위한 수사 기관의 공개적인 행보다. 그러나 해당 의혹은 이미 법원과 주·연방 관료들에 의해 수차례 기각된 바 있으며 선거 결과를 바꿀 만한 증거는 발견되지 않았다.

AP통신은 이번 수색이 제임스 코미 전 FBI 국장과 레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장 등 트럼프 대통령의 정치적 반대 진영으로 간주되는 인물들을 조사하려는 FBI와 법무부의 움직임이 빨라지는 가운데 진행됐다고 보도했다.

트럼프 대통령은 2020년 선거가 잘못됐다는 주장의 핵심 사례로, 수년간 조지아주에서 민주당 지지자가 많은 풀턴 카운티에서의 투표 결과를 지목해왔다.

FBI 요원들은 카운티 선거 장소와 작전 센터가 입주해 있는 대형 창고 건물 주변을 통제했으며, 건물에서 트럭으로 상자를 옮겨 싣기도 했다. 제나 셀리토 FBI 대변인은 해당 상자들에 투표용지가 들어 있다고 밝혔다. 2020년 선거 문건에는 투표용지 원본, 투표용지를 집계하는 데 사용된 스캐너의 집계 테이프, 전자 투표용지 사진 및 유권자 명부가 포함돼 있다.

AP통신에 따르면 FBI 대변인은 요원들이 애틀랜타 남쪽 유니온 시티에 있는 카운티 선거 사무소에서 "법원이 승인한 법 집행 활동을 수행 중"이라고 밝혔으나 더 구체적인 정보는 공개하지 않았다. 미 법무부는 입장을 내놓지 않았다.





트럼프 대통령은 2020년 패배했던 경합주 중 하나인 조지아주를 선거 불만의 핵심 사례로 거론해왔으며, 과거 조지아주 국무장관에게 "결과를 뒤집기에 충분한 표를 찾아내라"고 압박한 것으로 알려졌다. 지난 2023년 8월 패니 윌리스 풀턴 카운티 검사장은 2020년 대선 결과를 뒤집으려 한 공모 혐의로 트럼프 대통령과 18명 관계자를 기소했다. 그러나 이는 윌리스 검사장이 특별검사와 부적절한 관계를 맺었다는 논란으로 법원이 윌리스 검찰청의 수사를 금지하면서 지난해 11월 기각됐다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

