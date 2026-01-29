티에스오토모티브, 352억 투자 경주 외동에 자동차 부품공장 증설…2028년 완공

경북도는 29일 경주시청에서 경주시, ㈜티에스오토모티브와 자동차 차체 부품 생산공장 증설을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 협약식에는 경북도 이남억 공항투자본부장, 경주시장, 경주시의원, ㈜티에스오토모티브 민규현 대표 등 20명이 참석해 투자계획을 공유하고 상호 협력 의지를 다졌다.

경주시청

AD

이번 협약에 따라 ㈜티에스오토모티브는 2026년부터 2028년까지 총 352억원을 투자해 경주시 외동읍 냉천리 일원에 자동차 차체 부품 생산공장을 증설하고, 15명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.

투자 분야는 자동차 차체용 신품 부품 제조로, 현대자동차의 신차종 개발 확대에 대응해 코나와 제네시스 EV 등 전기차 차종에 적용되는 핵심 차체 부품을 생산할 예정이다.

경북도와 경주시는 이번 투자가 원활히 추진될 수 있도록 각종 인허가 등 행정절차를 적극 지원하고, 관련 법령과 예산 범위 내에서 보조금 지원도 검토할 방침이다.

이남억 경상북도 공항투자본부장은"이번 협약은 경북 자동차부품 산업의 경쟁력을 강화하고, 미래차 산업으로의 전환을 가속화하는 계기가 될 것"이라며, "앞으로도 기업이 안정적으로 투자할 수 있는 환경을 조성해 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어지도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.

민규현 ㈜티에스오토모티브 대표이사는 "현대자동차 전기차 신차종 확대에 발맞춰 생산능력을 확충하게 되어 기쁘다"라며, " 경상북도와 경주시의 적극적인 지원에 감사드리며, 지역사회와 함께 성장하는 기업이 되겠다"라고 말했다.





AD

한편, ㈜티에스오토모티브는 1985년 설립된 자동차 차체 부품 전문기업으로, 40년간 축적된 기술력을 바탕으로 지속적인 기술개발과 설비투자를 통해 전기차·미래차 부품 시장에서 경쟁력을 강화해 나가고 있다. 이번 투자는 도내 미래차 산업 클러스터 형성에도 이바지할 것으로 기대된다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>