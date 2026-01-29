하이브로, ‘드래곤빌리지’ 출시 14주년 맞아 역대 최고 매출 경신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하이브로(대표 원세연)는 대한민국 최장수 모바일 게임 '드래곤빌리지'가 서비스 14주년을 맞아 역대 최고 매출을 경신했다고 밝혔다.

'드래곤빌리지'는 지난 2024년 역대 최고 매출을 달성한 데 이어, 2025년에도 전년 기록을 상회하는 성과를 거두며 성장세를 증명했다. 출시 14년 차를 맞이한 장수 게임이 매년 실적을 경신하는 것은 업계에서도 이례적인 사례로 꼽힌다.

이러한 지속 성장의 배경으로 ▲정기적인 신규 드래곤 및 시즌 업데이트 ▲유저 의견을 반영한 편의성 개선 ▲탄탄한 커뮤니티 팬덤을 꼽았다. 특히 지난해 진행한 대규모 업데이트가 기존 유저와 복귀 유저 모두에게 긍정적인 평가를 받으며 매출 성장을 견인했다.

원세연 대표는 "14년이라는 긴 시간 동안 변함없이 드래곤빌리지를 아껴주신 테이머 여러분께 진심으로 감사드린다."며, "앞으로도 테이머 여러분과의 소통을 최우선으로 하여 매년 새로운 즐거움을 드릴 수 있는 게임이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한편, 서비스 14주년을 기념해 '적마룡' 확정 획득 기회를 제공하는 룰렛 이벤트가 진행 중이다. 또한, 인기 드래곤 '즈믄'의 강림 등급 진화 단계를 새롭게 추가하고 7일 출석 시 '즈믄'의 알을 지급하는 등 풍성한 혜택으로 긍정적인 반응을 얻고 있다.

이어 오는 2월 12일부터는 14주년 기념 '용의 축제 이벤트'가 진행된다. 이번 이벤트에서는 '피싱테일 드래곤'을 포함한 신규 드래곤 3종과 신규 장신구 '빛의 뿔 +20' 등 다양한 보상을 획득할 수 있다.





'드래곤빌리지'는 구글 플레이 스토어, 애플 앱스토어, 원스토어에서 다운로드할 수 있으며, 이벤트에 대한 자세한 내용은 드래곤빌리지 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





