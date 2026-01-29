명절기간 여객이동이 95억회에 달하는 국가가 있다고?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중국 최대 명절 춘제(春節·음력설) 기간 여객 이동이 왕복 95억회에 달할 것이라는 전망이 나왔다. 역대 최대 규모다.

연합뉴스

29일 중국 관영 신화통신에 따르면 중국 국가발전개혁위원회(NDRC)는 2026년 춘제 기간의 지역 간 여객 이동(춘윈·chunyun)이 사상 최대인 95억 회에 이를 것으로 예상된다고 보도했다.

리춘린(Li Chunlin) 중국 국가발전개혁위원회 부주임은 이날 국무원 신문판공실 기자회견에서 자가용을 이용한 이동이 전체의 약 80%를 차지하며 여전히 대다수를 이룰 것이라고 말했다. 또한 철도와 민간 항공 여객 수가 각각 5억4000만명과 9500만명에 달할 것으로 예상했다. 전체 규모와 하루 최대 이용량 모두 역대 최고 수준을 넘어설 것으로 전망했다.

올해 춘제 연휴는 내달 15~23일이다. 춘절 대이동 기간은 다음달 2일부터 3월13일까지다. 총 40일간 이어진다.





매년 춘절 대이동 기간에는 직장이나 학업, 생활로 고향을 떠나 있는 수백만 명의 사람들이 중국에서 가장 중요한 전통 명절인 춘절을 맞아 귀향한다. 이는 세계 최대 규모의 연례 인구 이동을 이룬다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

