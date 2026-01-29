로보티즈, 사람 손 구조 모방한 '로봇 핸드' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

손끝 촉각 센서 탑재해 시각 정보 없이 정밀 파지

로보티즈 'AI 워커WORKER)'가 로봇 핸드로 핑거 액추에이터를 들고 있다.

로봇 전문 기업 로보티즈가 인간의 손처럼 관절을 능동적으로 움직일 수 있는 로봇 핸드(HX5-D20)와 이를 구동하는 초소형 핑거 액추에이터(XM335-T323-T)를 27일 출시했다고 29일 밝혔다.

로봇 핸드의 가장 큰 특징은 '전 관절 액티브(Active) 구동' 방식이다. 기존 많은 로봇 핸드들이 무게와 제어의 복잡성을 피하기 위해 일부 관절을 와이어 방식으로 연결하는 링크, 텐던 구동 방식을 썼다면 로보티즈는 모든 관절에 독자 개발한 초소형 핑거 액추에이터를 심었다.

이에 따라 사람과 동등한 수준의 자유도를 확보, 단순히 쥐는 동작을 넘어 피아노를 치거나 가위질을 하는 등 인간만이 가능했던 섬세한 모션을 구현할 수 있다. 로봇 핸드의 손끝에는 고감도 촉각 센서가 내장돼 있다. 카메라 사각지대에 있는 물체라도 손끝에 닿는 감각만으로 위치를 파악할 수 있다. 업계에 따르면 구글, 애플 등 글로벌 빅테크 기업들과 매사추세츠공대(MIT) 등 세계적 연구기관들이 해당 제품의 초도 물량을 확보한 것으로 알려졌다





김병수 로보티즈 대표는 "시각 정보 없이도 작업을 수행할 수 있는 'HX5-D20'은 연산 부하를 줄이려는 글로벌 AI 로봇 기업들에 가장 효율적인 하드웨어 솔루션이 될 것"이라고 말했다.





서소정 기자 ssj@asiae.co.kr

