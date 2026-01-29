광양 선박 부품 공장서 50대 가스 질식…심정지 이송

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

600㎜배관서 홀로 작업

아르곤 가스 흡입 추정

전남 광양의 한 선박 부품 제조 공장에서 작업자가 아르곤 가스에 질식해 병원으로 이송됐으나 중태에 빠졌다.

29일 광양경찰서와 소방 당국에 따르면 이날 오후 2시 4분께 전남 광양시 광양읍의 한 선박 부품 제조 업체에서 하청업체 소속 노동자 A씨(51)가 쓰러져 있다는 동료의 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 119구급대는 심정지 상태인 A씨를 발견하고 응급조치를 취하며 인근 병원으로 긴급 이송했다.

조사 결과 A씨는 사고 당시 지름 600㎜ 크기의 좁은 파이프 안에서 홀로 작업을 하다가 아르곤 가스를 흡입해 질식한 것으로 파악됐다. 아르곤 가스는 무색·무취의 가스로, 밀폐된 공간에서 농도가 높아지면 산소 결핍을 일으켜 질식사를 유발할 수 있다.

소방 당국은 발견 당시 A씨가 방독면 등 안전 장비를 착용하지 않은 상태였다고 설명했다.





경찰과 소방 당국은 목격자와 업체 관계자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사하는 한편, 안전 수칙 준수 여부와 중대재해처벌법 적용 대상 여부 등을 확인하고 있다.





