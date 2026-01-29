강원진로교육원, 초등생 대상 ‘드론교실’ 성료…미래 항공 인재 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

진로교육원, 1박 2일 체험형 ‘2026 드론교실’ 운영

강원특별자치도교육청진로교육원(원장 김익중)은 29일부터 30일까지 1박 2일간 드론에 관심 있는 초등학교 5·6학년 20명의 학생을 대상으로 '2026 드론교실'을 운영하였다.

이번 드론교실은 학생들이 4차 산업혁명 시대 핵심 기술인 드론과 인공지능(AI), 코딩을 체험함으로써 진로를 탐색하고 안전한 비행과 문제해결 역량을 기르는 것을 목표로 마련되었다.

이번 프로그램은 드론을 경험하지 못한 학생들에게 드론에 대한 전반적인 이해와 비행원리, 비행실습을 통해 4차 산업혁명의 핵심역량인 드론 역량 강화를 목적으로 진행되었다.

주요 프로그램은 △드론 기초 원리 학습 △드론 조립 및 비행 △인공지능 기반 드론 체험 △드론 코딩(블록코딩, 군집드론) △항공촬영 특강과 체험 △드론 스포츠 체험 등으로 구성되었으며 학생들의 드론 경험 여부에 따라 두 개 반으로 나누어 학생들의 수준에 맞는 학습이 이뤄지도록 운영했다.





김익중 진로교육원장은 "이번 '2026 드론교실'을 통해 단순한 체험 프로그램을 넘어 새로운 진로를 탐구하는 유익한 시간을 보내기를 바라며 앞으로 강원의 학생들이 변화하는 산업 환경 속에서 창의적으로 도전하고, 지역과 국가를 이끌 미래 인재로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

