40년 넘어 새로운 40년 향한 첫걸음…합성생물학·세포치료 도전 확대

생명연 제41주년 기념식, 권석윤 원장 "글로벌 바이오 허브 도약"

한국생명공학연구원(KRIBB)은 설립 제41주년을 맞아 29일 오후 대전 본원 대강당에서 기념식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 권석윤 원장을 비롯한 전 직원과 국가과학기술연구회(NST) 이사장, 전임 기관장, 출연연 기관장 등 내·외빈이 참석했다.

기념식에서는 연구원 발전에 기여한 연구자와 직원들의 성과를 공유하고 노고를 격려하기 위해 연구·기술·인프라·행정 분야 유공자에 대한 포상이 진행됐다.

한국생명공학연구원 설립 41주년 기념식에서 권석윤 원장을 비롯한 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 한국생명공학연구원 제공

최고 영예인 KRIBB상 우수혁신상(우수논문상)은 NK세포 직접 리프로그래밍 기술을 확립한 면역치료제연구센터 조이숙 책임연구원, 고해상도 노화세포 분석기술을 개발한 노화융합연구단 김천아 책임연구원, 파지디스플레이 기반 나노바디 원천기술을 구축한 나노바디 미래기술팀(연구책임자 정주연 책임연구원)이 수상했다.

우수기술개발상에는 바이오신약중개연구센터 김연구 책임기술원, 우수인프라상에는 실험동물자원센터 실험동물분석팀, 우수행정상에는 홍보소통실과 유수연 선임행정원이 각각 선정됐다. 이와 함께 우수근무팀상과 우수근무직원상, 장기근속자 포상도 수여돼 연구·행정 전반에 걸친 구성원들의 기여를 기념했다.

이날 행사에서는 KRIBB상 우수혁신상을 수상한 노화융합연구단 김천아 박사의 특별강연도 진행됐다. 김 박사는 단일세포 수준의 노화세포 분석 연구를 소개하며, 노화의 근본 원인 규명과 건강수명 연장을 위한 연구 비전을 공유했다.





권석윤 원장은 기념사를 통해 "설립 40주년을 넘어 새로운 40년을 향한 출발점에 서 있다"며 "합성생물학과 유전자·세포치료 등 미래 유망 바이오 분야에서 도전적 연구를 확대하고, 협력과 연대를 통해 글로벌 바이오 허브로 도약하겠다"고 전했다.





