경기도의료원 의정부병원-학교비정규직노조 '따뜻한 동행'

경기도의료원 의정부병원-학교비정규직노조 의정부지회

상호 진료 연계…건강증진사업·업무협조 위한 협약 체결

경기도의료원 의정부병원(병원장 이인영)과 전국학교비정규직노동조합 경기지부 의정부지회(지회장 차영화)가 지난 28일 학교급식종사자의 건강증진을 위한 상호 진료연계 및 건강증진사업 협약을 전격 체결했다.

경기도의료원 의정부병원(병원장 이인영)과 전국학교비정규직노동조합 경기지부 의정부지회(지회장 차영화)가 지난 28일 학교급식종사자의 건강증진을 위한 상호 진료연계 및 건강증진사업 협약을 전격 체결하고 있다. 의정부병원 제공

이번 협약은 단순한 의료지원 차원을 넘어, 지역사회와 공공병원이 손잡고 학교비정규직 노동자의 건강권을 보장하는 새로운 협력 모델을 제시했다는 점에서 큰 의미를 지닌다. 양 기관은 원활한 검진 및 진료 연계를 통해 학교급식종사자들의 건강을 체계적으로 관리하고, 나아가 지역사회 전체의 건강증진을 도모한다는 목표를 밝혔다.

이인영 의정부병원장은 "이번 협약을 통해 지역 내 학교비정규직노동조합과의 협력을 한층 강화하고, 공공병원으로서 학교비정규직 노동자와 함께하는 의료서비스에 적극 참여하겠다며 공공의료기관으로서의 책임과 의지를 강조했다.

차영화 의정부지회 지회장 역시 "의정부병원과의 협력은 학교비정규직 노동자들에게 든든한 버팀목이 될 것"이라며 "지속적인 소통과 협력을 통해 학교급식종사자의 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.





이번 협약은 학교급식종사자의 건강권 보장을 위한 실질적 조치다. 폐암 조기 검진과 체계적 건강관리라는 구체적 과제를 통해, 공공병원과 노동조합이 함께 책임을 나누고 실행에 나섰다는 점에서 의미가 크다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

