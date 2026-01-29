김포시, 2025년 복지분야 공모사업 예산 18억원 확보

4개 부서·18개 위탁기관 협업

총 128개 공모사업 선정 쾌거

아동·노인 등 2만2000여명 혜택

경기 김포시(시장 김병수)는 시민들의 다양한 복지 욕구에 부응하고 시 재정 부담을 완화하기 위해 적극적인 공모사업을 추진한 결과, 2025년 복지국 산하 4개 부서와 18개 위탁기관에서 총 128개 사업, 예산 17억9680만원을 확보했다고 29일 밝혔다. 이를 통해 지난 한 해 약 2만2000여 명의 시민이 혜택을 받았다.

김포시청 전경. 김포시 제공

시는 복지정책과, 노인장애인과, 가족문화과, 아동보육과 등 복지국 주요 부서를 중심으로 관내 위탁기관과 긴밀히 협력하여 사회복지공동모금회, 아산사회복지재단, 기타 민간기관 등 외부 재원 확보에 총력을 기울여왔다. 그 결과 단순한 지원을 넘어 아동, 청소년, 장애인, 어르신 등 생애주기별 맞춤형 특화사업을 대거 발굴하는 성과를 거뒀다.

먼저 복지정책과는 김포시종합사회복지관 등과 협력하여 사회적 이슈로 대두된 청소년 문제 해결에 집중했다. 1억 4,800만 원 규모의 '청소년 중독사업'을 통해 예방 캠페인, 청소년 중독 예방교육, 사례관리, 활동전문가 양성과 문화제를 개최하였으며, 김포시제2종합사회복지관에서는 느린학습자 청소년을 위한 '초록아띠학교(7600만원)'와 방임 아동 양육환경 조성을 위한 '품패밀리(1억1800만원)' 사업을 추진해 복지 사각지대 해소에 나섰다.

노인장애인과는 어르신과 장애인의 자립 및 건강 증진에 주력했다. 김포시노인종합사회복지관은 '근감소증 노인 자기주도 건강프로그램'과 '선배시민봉사단' 운영을 통해 어르신의 건강관리와 사회참여를 독려했다.

또한 김포시장애인복지관은 아산사회복지재단 공모 선정으로 1억 원의 예산을 확보, '정신장애인의 일상적 회복지원망 모형개발' 사업을 통해 정신장애인의 관계망 확대와 지역주민 인식 개선을 도모하였다.

이 밖에도 김포시북부노인복지관의 '삼성 시니어 디지털 아카데미(키오스크 교육 등)', 김포시장애인주간보호센터의 '웰린지 시즌2(맞춤운동 PT)' 등 시대적 트렌드와 현장의 목소리를 반영한 다채로운 프로그램이 운영되었다.

가족문화과와 아동보육과 또한 촘촘한 돌봄망 구축에 힘을 보탰다. 김포시가족센터는 '찾아가는 가족센터, 모여락(樂)'을 통해 유관기관에 부모 교육 강사를 파견하였으며, 우리아이행복돌봄센터 6개소는 총 10개 사업을 공모사업으로 진행하였다. 대표적으로 굿네이버스와 연계한 '2025년 우리함께 3차 사업'으로 아동들의 사회성 향상을 위한 놀이 중심 프로그램 운영과 지역아동에게 우리 것의 소중함을 알고 친밀감 형성을 위한 '얼쑤! 국악의 세계로 가자' 사업을 추진하였다.





김병수 김포시장은 "이번 공모사업 성과는 한정된 예산 안주하지 않고 시민을 위해 더 많은 자원을 발굴하려 노력한 민·관 협력의 결실"이라며 "앞으로 사업 추진현황을 면밀히 관리하고, 시민이 체감하는 복지서비스가 확대될 수 있도록 위탁기관과 함께 성과중심으로 운영해 나가겠다"고 말했다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

