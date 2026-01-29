'도민의 팀' 강원FS, 창단 첫 1위 도전…대규모 응원전으로 힘 싣는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 8일 춘천호반체육관서

1위 노원제너FS와 맞대결

도, 시군·유관기관·나르샤 동참

창단 최초로 4연승을 달리며 1위를 바짝 추격하고 있는 도민프로풋살구단 강원FS가 2월 8일 오후 2시 춘천호반체육관에서 리그 선두 노원제너FS와 맞대결을 펼친다.

강원FS. 강원도 제공

강원특별자치도(도지사 김진태)는 강원FS의 승리를 위해 시군, 유관기관과 함께 열띤 응원으로 선수들에게 힘을 보탤 계획이고, 팬클럽 나르샤도 동참해 응원 열기를 더할 예정이다.

특히 강원특별자치도청 노동조합은 조합원들의 홈경기 참석을 적극 지원하며 응원 분위기 조성에 큰 활력이 되고 있다.

강원FS는 현재 FK1리그 총 15라운드 중 8라운드까지 마치며 리그 1위 노원제너FS에 이어 승점 2점차로 리그 2위를 기록 중이고, 2월 8일 맞대결 결과에 따라 리그 1위로 도약할 수 있는 기회를 맞았다.





구단주 김진태 도지사는 "강원FC에 이어 강원FS도 역사를 쓰고 있다"며 "창단 최초 5연승과 리그 1위에 도전하는 도민구단 강원FS를 위해 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

