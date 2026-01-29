강원도교육청, 2026학년도 7211학급 확정…학생 수 감소로 185학급 줄어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도교육청, '신입생 0명' 초교 20곳

학령인구 절벽에 올해만 4500명 급감

지난해보다 185학급·4514명 감소

강원특별자치도교육청은 29일 2026학년도 초·중·고 학급 수를 △초등학교 3947학급 △중학교 1593학급 △고등학교 1671학급 등 총 7211학급으로 확정했다고 밝혔다.

강원도교육청 전경.

AD

올해 도내 학급 수는 지난해보다 △초등학교 121학급 감소 △중학교 46학급 감소 △고등학교 18학급 감소로 전체적으로는 185학급이 감소했다.

초등학교 학생 수는 지난해 6만1371명에서 올해 5만8809명으로 2562명이 감소하였고, 학급당 학생 수 기준은 시(동)지역 23명, 기타 지역 22명으로 전년과 동일하게 유지하였다.

지역별 학생 수는 △춘천(623명 감소) △원주(406명 감소) △강릉(447명 감소) △속초양양(189명 감소) △동해(300명 감소) △태백(121명 감소) △삼척(113명 감소) 등 고성 1곳을 제외한 16개 시·군 지역에서 모두 감소하였다.

학급 수는 △춘천(20학급 감소) △원주(24학급 감소) △강릉(23학급 감소) △속초양양(10학급 감소) △동해(8학급 감소) △태백(2학급 감소) 등 14개 시·군 지역에서 줄었으며, 홍천, 인제, 고성은 학급수 변동이 없다.

소규모 학교 가운데 춘천 지촌초를 포함한 20개교(본교 16교, 분교장 4교)는 신입생이 없으며, 춘천 당림초를 포함한 21개교(본교 17교, 분교장 4교)는 신입생이 1명인 것으로 나타났다.

중학교 학생 수는 지난해 3만7313명에서 올해 3만6056명으로 1257명이 감소하였으며, 신입생 학급당 학생 수는 전년과 동일하게 전 지역 28명을 유지한다.

지역별 학생 수는 △고성(26명 증가)을 제외한 △춘천(112명 감소) △원주(333명 감소) △강릉(203명 감소) △속초양양(121명 감소) △동해(45명 감소) △태백(63명 감소) △삼척(55명 감소) 등 도내 16개 시·군에서 학생수가 감소했다.

학급 수는 원주가 전년 대비 8학급 감소로 감소폭이 가장 크며, 지역별로는 △강릉, 속초양양 6학급 △태백 4학급 △춘천, 삼척, 홍천, 평창, 정선, 인제 3학급 △ 동해, 횡성, 영월, 철원이 각 1학급씩 감소하였다.

소규모 학교 가운데 정선 나전중이 신입생이 없는 것으로 나타났으며, 전교생 10명 이하 중학교는 횡성 갑천중 등 15개교로 나타났다.

고등학교 전체 학생 수는 지난해 3만6558명에서 올해 3만5863명으로 695명이 감소하였으며, 지역별 학급당 학생 수 조정과 정원 감축 등을 통해 전체 학급 수는 지난해보다 18학급이 줄어 1671학급을 편성했다.

지역별 학생 수는 △양구(39명 증가) △인제(15명 증가) 등 4개 시·군에서 소폭 증가하였으나, △강릉(205명 감소) △원주(151명 감소) △동해(80명 감소) △속초양양(70명 감소) 등 도내 12개 시·군에서 학생수가 감소했다.

60명 이하 소규모 고등학교는 태백 철암고를 포함한 19개교이며, 전교생 10명 이하인 학교는 삼척 가곡고 한 곳으로 나타났다.





AD

김남학 행정과장은 "향후 학생 수 추이, 교실여건, 교원정원 수급 상황 등을 종합적으로 고려해 학교급별 학급당 적정 학생 수 기준을 마련해 교육여건을 개선해 나갈 계획이다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>