한화솔루션, 중대재해 방지 '리더 안전 포럼' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화솔루션 케미칼 부문은 29일 여수공장에서 남정운 대표, 안인수 생산안전총괄 등 안전보건환경 경영위원회 위원들이 참석한 가운데 '리더 안전 포럼'을 개최했다고 밝혔다.

한화솔루션 케미칼 부문은 29일 여수공장에서 남정운 대표, 안인수 생산안전총괄 등 안전보건환경 경영위원회 위원들이 참석한 가운데 '리더 안전 포럼'을 개최했다. 참석자들이 구체적인 실천 방안에 대해 토론하고 있다. 한화솔루션

AD

이날 포럼에서는 산업 안전에 특화된 컨설팅 기업에서 석유화학 산업의 실제 사고 사례와 최신 정책 및 동향을 소개했다. 참석자들은 안전 리더십 진단과 더불어 구체적인 실천 방안에 대해 토론했다.

한화솔루션은 중대 재해 방지를 위해 남 대표를 포함한 주요 임원으로 구성된 안전보건 경영위원회를 운영하고 있다. 또한 현장 안전 강화를 위한 ▲ 사물인터넷(IoT) 기반 실시간 '스마트 방재 플랫폼' ▲ 관리감독자 안전 리더십 코칭 제도와 저연차 직원 멘토링 제도 ▲ 현장 필수 안전 수칙인 '세이프티 골든 룰(Safety Golden Rules)' 준수 캠페인 등 다양한 제도를 시행 중이다.





AD

남 대표는 "조직의 리더가 책임을 다해 중대재해 사고 예방에 앞장서야 할 것"이라며 "무사고·무재해 사업장 실현을 위해 각 사업장의 리더들이 모범이 되어주길 바란다"고 말했다.





이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>