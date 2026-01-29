고양시, '고양드론앵커센터 활성화 관리 사업' 착수보고회…드론산업 고도화 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실증·교육·기업성장 잇는

선순환 운영체계 가동

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 28일 고양드론앵커센터에서 '고양시 드론산업 육성 및 드론앵커센터 활성화 관리 사업'착수보고회를 개최하며 2026년 고양시 드론산업 정책 추진의 본격적인 출발을 알렸다.

고양특례시(시장 이동환)가 지난 28일 고양드론앵커센터에서 '고양시 드론산업 육성 및 드론앵커센터 활성화 관리 사업'착수보고회를 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이번 보고회는 드론산업을 시의 미래 전략 산업으로 육성하기 위한 연간 운영 방향을 공유하고, 현장 중심의 실효성 있는 관리 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

보고회 현장에는 고양시 관계 공무원과 과업 수행기관인 한국항공대학교 산학협력단이 참석해 사업 추진을 위한 세부 실행계획을 심도 있게 논의했다.

이날 보고회에서는 2026년 고양드론앵커센터 운영 방향과 관련해 △센터 운영·관리 전반 △입주기업 성장 단계별 맞춤 지원 △교육·실증·연구 기능의 연계 강화 △국·도비 공모사업 발굴 및 협력 네트워크 확대 △드론 사업화 모델 발굴 및 드론 실용화를 위한 제도·규제 개선 과제 등이 논의됐다.

특히 단순한 시설 대관을 넘어, '교육-실증-기업성장-공공 활용'으로 이어지는 선순환 구조를 구축하고, 실증 과정에서 도출되는 규제·제도 개선 과제를 관계기관과 연계해 드론의 현장 적용성과 사업화로 이어질 수 있도록 하는 운영 방향이 강조됐다.

고양드론앵커센터는 국내 최대 규모의 실내비행장과 R&D센터, 드론아카데미 등을 갖춘 경기북부 드론 산업의 핵심 거점이다. 시는 올해 그간 축적된 시민 체험 및 교육 성과를 바탕으로, 산업 중심의 실증 및 사업화 기능을 대폭 강화해 지역 드론 기업의 실질적인 경쟁력을 높이는 데 집중할 계획이다.

시는 이번 착수보고회를 시작으로 6월 중간보고회, 12월 최종보고회를 통해 사업 추진 상황을 단계별로 점검하고, 현장의 목소리를 반영한 유연한 운영 전략을 이어갈 방침이다.





이동환 고양특례시장은 "고양드론앵커센터는 시의 드론 정책이 현장에서 구현되는 핵심 공간"이라며 "이번 사업을 통해 교육과 기업 육성이 유기적으로 연결되는 산업 생태계가 조성되고, 고양시가 대한민국 드론 산업을 선도하는 도시로 도약할 수 있기를 바란다"라고 강조했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

