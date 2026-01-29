광주 서구의회 임성화 의원 "밤에도 휴일에도 아이 곁에~"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'서구 달빛어린이병원 지원에 관한 조례 제정'

광주 서구 임성화 의원

AD

광주 서구의회 임성화 의원이(광천동·유덕동·치평동·상무1동·동천동) 제337회 임시회 중 대표 발의한 '광주광역시 서구 달빛어린이병원 지원에 관한 조례 제정안'이 본회의에서 최종 가결됐다.

서구는 올해 상반기 중으로 달빛어린이병원 지정계획 안내 및 공모를 통해 심사를 거친 후 달빛어린이병원을 지정해 운영에 필요한 지원 사업을 추진할 예정이다.

성장기 소아·청소년 환자가 적절한 시기에 최적의 치료를 받을 수 있는 체계적이고 지속가능한 '지역 완결형 소아 의료 체계' 위한 '서구 달빛어린이병원 지원에 관한 조례 제정안'은 주요하게 ▲구청장의 책무 ▲지원 ▲관리 ▲협력 체계 구축 ▲홍보 ▲포상 등으로 구성됐다.

조례 제정안을 대표 발의한 임 의원은(현 운영위원장) "성장기 소아·청소년들은 야간 및 공휴일에도 진료가 필요한 경우가 많음에도 불구하고 관련 의료 인프라는 부족한 실정이다. 현재 우리 서구는 타 자치구로 진료를 가야하는 실정이다"며 "이번 조례 제정을 통해 체계적이고 지속가능한 '지역 완결형 소아 의료 체계'를 구축해 구민이 안심하는 양육 환경을 조성하도록 노력하겠다"고 말했다.

임 의원은 2024년부터 '5분 자유발언'(2024년12월19일 '제327회 제2차 정례회 제3차 본회의)등을 통해 서구서 부모들이 마음 졸이지 않도록, 소아·청소년들의 건강한 성장을 위해 공공심야어린이병원(광주광역시), 달빛어린이병원(보건복지부) 등의 지정·운영에 대한 노력과 협의를 꾸준히 요청하며 주도 해왔다.





AD

현재, 심야 및 공휴일에 소아·청소년의 진료가 가능한 곳은 기독교병원(남구), 센트럴병원(광산구), 아이맘아동병원·미래아동병원(북구)등 3곳이다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>