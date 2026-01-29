인천 강화·개항장 문화유산, K팝 애니메이션으로 부활

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시-신한은행, 문화유산 디지털콘텐츠 제작 지원 협약

인천의 대표적인 문화유산을 소재로 한 단편 애니메이션이 만들어진다.

인천시는 29일 신한은행과 '문화유산 디지털콘텐츠 제작 지원을 위한 업무협약'을 체결했다. 협약에 따라 신한은행은 사회공헌 기부금 2억원을 지원하고, 시는 이를 활용해 10분 분량의 단편 애니메이션을 만들어 국내외 홍보용으로 활용할 계획이다.

제작되는 콘텐츠는 강화군과 중구 개항장 일대의 문화유산을 애니메이션과 뮤직비디오 형식으로 풀어낸 영상물로, 국내는 물론 해외 확산을 염두에 뒀다. 특히 문화유산을 설명 위주로 전달하던 기존 방식에서 벗어나 K팝과 결합한 '애니메이션 뮤직비디오' 형식으로 제작된다.

제물포 구락부(1901년 인천에 거주하던 외국인들의 사교모임 장소로 사용하기 위해 지은 건물). 인천시 제공

시는 강화군과 중구 개항장 일대에 있는 '인천 최초·한국 최고' 문화유산을 소재로, 젊은 세대와 해외 시청자도 자연스럽게 공감할 수 있는 감각적인 영상 콘텐츠를 선보일 계획이다.

콘텐츠 제작 과정에는 캐릭터 생성 등에 인공지능(AI) 기반 첨단 기술이 적극 활용된다. 이를 통해 제작 효율성을 높이는 동시에 '첨단·혁신 도시 인천'의 이미지를 문화유산 분야까지 확장한다는 구상이다. 아울러 글로벌 파급력을 갖춘 온라인 플랫폼을 보유한 애니메이션 제작사와 계약을 추진해 제작 단계부터 해외 확산 효과를 극대화할 방침이다.





인천시 관계자는 "문화유산을 일상에서 소비하고 공유하는 콘텐츠 자산으로 전환하고, 이를 실제 관광 등 방문으로 연결하는 선순환 구조를 만들어갈 계획"이라고 밝혔다.





