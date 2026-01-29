"나눔 문화 확산" … BNK경남은행, 창원특례시에 생필품꾸러미 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

식료품 18종 담긴 생필품꾸러미

취약계층 2000세대에 지원



BNK경남은행이 29일 민족 고유의 명절인 설날을 앞두고 경남 창원특례시에 생필품 꾸러미 2000박스를 기부했다.

BNK경남은행, 설날 맞아 창원시에 생필품꾸러미 기탁.

이번 후원은 명절 기간 돌봄이 필요한 이웃들이 따뜻한 설을 보낼 수 있도록 마련됐으며, 기탁된 꾸러미는 창원특례시가 추천한 대상자를 중심으로 관내 취약계층 2000세대에 전달될 예정이다.

꾸러미에는 떡국떡을 비롯한 각종 식료품과 즉석식품 등 일상에서 바로 사용할 수 있는 품목이 담겨, 명절 준비에 따른 가계 부담을 덜고 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "지역사회에 온정을 전해 주신 BNK경남은행에 감사하다. 기탁해 주신 꾸러미가 도움이 필요한 가정에 빠짐없이 전달될 수 있도록 세심히 지원하겠다"고 전했다.

이어 "BNK경남은행이 나눔을 꾸준히 실천하며 지역사회 기부문화 확산에 큰 기여를 하고 있음에 깊이 감사드린다"고 했다.

김태한 은행장은 "임직원들이 정성껏 제작한 복꾸러미를 받고 미소 지을 분들의 얼굴을 생각하면 기쁜 마음이다. 설날을 좀 더 즐겁고 행복하게 보내는데 복꾸러미가 도움이 됐으면 한다. 앞으로도 BNK경남은행은 지속적인 사랑 나눔 활동을 통해 기업의 사회적 책임 이행에 앞장서겠다"고 전했다.





한편 BNK경남은행은 매년 설을 맞아 창원시 소외계층에 성금·품을 지속해서 기부하며, 지역사회 나눔 문화 확산에 힘쓰고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

