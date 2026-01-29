성남시 '교육 협력 사업' 우수 기관 선정…교육감 감사패 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

미래교육 지원, 학교시설 개선 등 교육 격차 해소

경기 성남시는 경기도교육청이 주관한 '기초지자체 교육 협력 사업 평가'에서 우수 기관으로 선정돼 감사패를 받았다고 29일 밝혔다.

성남시는 경기도교육청이 주관한 ‘기초지자체 교육 협력 사업 평가’에서 우수 기관으로 선정돼 감사패를 받았다. 성남시 제공

감사패 전달식은 이날 오전 9시 40분 시청 4층 시장 집무실에서 신상진 성남시장과 임태희 경기도교육감, 한양수 성남교육지원청 교육장 등이 참석한 가운데 진행됐다.

경기도교육청은 31개 시군을 대상으로 최근 2년간 △교육 지원금 총액과 증가율 △지자체 일반회계 대비 사업비 지원금 증가율 △학생 1인당 지원금 등 4개 지표를 종합 평가해 성남시를 우수 기관으로 선정했다.

성남시는 성남교육지원청과 협력 체계를 이뤄 지역 내 초중고 157개교의 환경 개선과 교육 프로그램을 활성화해 이번 감사패를 받았다.

시가 지난해 교육 분야에 투입한 사업비는 662억원이다.

세부적으로 △빛깔 있는 우리 학교, 디지털 역량 강화 등 성남미래교육 지원사업 79억5000만원 △노후 냉난방기·방송 장비·창호 교체 등 학교시설 개선 사업 77억5000만원 등이다.

이런 예산 투입과 교육환경 지원은 교육 격차 해소와 미래 인재 양성에 이바지하고 있다는 평가다.





신상진 성남시장은 "이번 감사패는 성남시가 교육청과 함께 우리 아이들의 미래를 위해 정성을 다해온 노력에 대한 격려라고 생각한다"면서 "앞으로도 관계 기관과 든든한 파트너십을 유지해 미래 교육 사업에 힘을 쏟겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

