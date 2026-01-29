[데스크칼럼]일기장엔 차마 적지 못한 '와룡산의 침묵'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

故 김순태 전 서장 1주기에 부쳐

"하늘이 용서치 않을 죄를 지었습니다."

오늘은 고(故) 김순태 전 서장이 세상을 떠난 지 350일 째 되는 날이다.

꼭 1년이 되는 보름을 앞둔 날이자, 미국에선 '자유사상가의 날(Freethinkers Day)'로 지정된 기념일이다.

그가 생전 필자에게 남긴 이 고백은 한 개인의 뒤늦은 참회를 넘어, 국가 권력이 수십 년간 함구해온 기록의 이면을 정조준한다.

2020년부터 작고 직전까지 수년에 걸쳐 대구 국우동의 단골식당에서 마주 앉을 때마다, 그는 게워내듯 진실의 편린을 쏟아냈다.

그가 남긴 생생한 육성과 고뇌가 담긴 문자 메시지, 그리고 마지막으로 건넨 수기 일기장은 평생을 짓눌러온 부채감의 종착지이자 필자에게 맡긴 최후의 유언이었다.

1991년 3월 26일, 그날은 대한민국 역사상 첫 기초의원 선거일이라는 명분 아래 온 나라가 들썩이던 날이었다.

와룡산 인근 주민들에게 군 사격장은 '휴일엔 절대 문을 열지 않는 곳'이라는 철석같은 믿음의 대상이었으나, 그날만큼은 예외였다는 보고가 잇따랐다.

대구 교동시장에는 총알을 가공한 액세서리가 유행하던 시절이었고, 아이들은 탄두를 줍기 위해 산에 올랐을 것이다.

김 전 서장은 당시 현장의 기록을 이렇게 회상했다.

"휴일임에도 사격장에서 총성이 있었다는 보고가 분명히 있었네."

아이들이 탄두를 수거하려던 지점과 사격수의 시계가 비극적으로 엇갈렸을 가능성.

그러나 이 참혹한 정황은 발생 직후 '실종'이라는 이름으로 규정된 채 11년이라는 세월 속에 유기되었다.

이 거대한 은폐의 이면에는 정권의 조급함과 성서지구 택지 개발이라는 자본의 논리가 복잡하게 얽혀 있었다.

당시 중부경찰서에 있던 김 서장이 돌연 달서경찰서 수사과장으로 발령받은 배경에는 석연치 않은 권력의 의지가 개입돼 있었다.

구미 고향 선배였던 당시 윗선이 그에게 던진 지침은 단호했다.

"너를 부른 건 조사가 아니라 무마를 위해서다."

진실을 파헤쳐야 할 수사과장의 보직이 진실을 덮기 위한 방패로 뒤바뀐 순간이었다.

이러한 '조작된 침묵'의 그림자는 필자의 초·중학교 선배이자 동네 형이었던 1982년 실종 서울대 법대생 노진수 씨의 비극과도 맥을 같이 한다.

2022년 작고한 노 씨의 노모가 아들의 흔적을 찾으며 40년간 피눈물을 쏟을 때, 그 처절한 한을 지켜보던 가족에게 의외의 증언이 도달했다.

전직 한국토지개발공사 관계자가 "1991년 와룡산 택지 개발 측량 도중, 이미 경찰들이 시신 다섯 구와 함께 있는 현장을 목격했다"고 털어놓은 것이다.

이는 유골이 공식 발견되기 11년 전, 이미 공권력이 현장을 확인하고도 침묵을 선택했음을 시사하는 뼈아픈 대목이다.

김 서장은 필자의 오랜 기자 인생에서 경찰 내부의 어두운 이면과 다양한 비리를 끊임없이 제보해준, 진실의 가장 든든한 조력자였다.

조직의 금기를 깨고 그가 건넨 정보들은 단순한 고발을 넘어 공권력이 가야 할 올바른 길을 묻는 통렬한 자성이었다.

특히 그는 2020년, 다수의 폭력 전과와 흉기 사용 이력을 자랑하며 도발하던 특정 조폭추종 세력(당시 지구대 생활협의회 간부)의 위협에 대응하다 발생한 필자의 사건이, 불과 1년 뒤인 2021년 국민청원에서 기획적으로 왜곡되는 과정을 지켜보며 깊은 분노와 환멸을 느꼈다.

지구대 생활협의회 간부라는 직함을 방패 삼아 자신의 동거녀와 짜고, 특정 경찰 및 언론과 결탁해 사실관계를 뒤트는 그들의 비열한 행태에서 김 서장은 30년 전 와룡산에서 보았던 부패 카르텔의 망령을 보았다.

김 서장은 부당한 공격을 받던 필자를 위로하며 뜨거운 눈물을 흘렸다.

그 눈물은 조직의 잘못을 바로잡지 못한 노병의 회한이었다.

그는 그때부터 '개구리 소년 사건'의 실체를 포함해 관련된 경찰 비리를 실명까지 거론하며 필자에게 낱낱이 제보했다.

공권력이 어떻게 진실을 매몰하고 조작하는지, 그 추악한 민낯을 기자에게 맡긴 것이다.

김 서장이 세상을 떠난 지 1년에 이르고 있지만 와룡산의 침묵은 여전히 견고하고, 부패한 시스템에 기생하여 진실을 가리는 세력들은 여전히 건재하다.

필자가 그의 기일에 맞춰 이 기록을 내놓는 이유는 명확하다.

평생에 걸쳐 필자에게 건넨 그의 실명 제보와 참회의 눈물, 그리고 그가 남긴 일기장과 육성은 우리 시대가 외면해온 진실을 복원하고 더 이상의 비겁한 침묵을 거부하라는 마지막 경종이기 때문이다.

이제는 그가 남긴 일기장의 빈칸을 우리 사회의 양심으로 채워야 한다.





와룡산의 침묵은 이제 끝나야만 한다.

최대억 대구경북취재국장

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

